El libro “¡Yo que tan solo he nacido! (Una biografía de César Vallejo)” (2018), del investigador y docente Miguel Pachas Almeyda, constituye una de las biografías más ambiciosas, prolijas y apasionadas que se han escrito en el Perú sobre el vate de Santiago de Chuco. Fruto de más de una década de investigación archivística y hemerográfica, la obra —cuyo título se desprende de un verso del propio Vallejo— se aleja de la fría monografía académica para proponer en casi 650 páginas la dimensión más íntima, cotidiana y humana del poeta. Este libro acaba de ser traducido al italiano por la académica Stefania Di Leo.

Traducción

La obra poética de Vallejo fue estudiada y traducida por hispanistas como Roberto Paoli y más recientemente, Gianni Darconza. Ahora, la biografía realizada por la poeta e investigadora Stefania Di Leo —con el título “Io, ¡che soltanto sono nato! (Una biografia di César Vallejo)”— representa un puente cultural e historiográfico de enorme valor para la difusión de la obra y vida del vate peruano en Europa, en el ámbito académico y literario italiano. Desde una perspectiva crítica destaco algunos puntos clave.

Resultado

Uno de los mayores aciertos de esta versión italiana es que no recae en las manos de un traductor estrictamente técnico o neutral, sino de Stefania Di Leo, quien también cultiva la poesía y posee una sensibilidad aguda hacia la literatura hispanoamericana. Traducir una biografía sobre César Vallejo —un autor cuyo universo lírico está cargado de neologismos, desgarramiento existencial, quiebres sintácticos y un profundo dolor metafísico— exige comprender que su prosa biográfica y su poesía íntima se alimentan de la misma fuente. Di Leo logra captar con destreza el tono sufriente, entrañable y humano que Pachas Almeyda imprimió en el texto original, manteniendo la atmósfera emocional sin caer en literalidades frías.

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Humanización

El mayor mérito de la obra de Pachas Almeyda es despojar a Vallejo del bronce monumental con el que a menudo lo recubre la parnasiana crítica literaria tradicional. Asimismo, la traductora Stefania Di Leo opta por enfocar al hombre detrás del mito: sus angustias económicas, sus frustraciones amorosas, sus debilidades, su sentido del humor, su aguda sensibilidad social y sus conflictos familiares. Denota uso estratégico del testimonio epistolar: El biógrafo no impone una voz narrativa omnisciente y arbitraria, sino que deja hablar a las fuentes primarias. La inclusión sistemática de fragmentos de cartas (como las dirigidas a su familia, a sus amigos intelectuales y a sus parejas) dota al libro de una veracidad inquebrantable. Permite escuchar la modulación exacta de la voz vallejiana en momentos cruciales, como su partida a Europa o su paso por la cárcel de Trujillo.

Intercultural

La traducción de Stefania Di Leo es profundamente detallista respecto a los contextos andinos, provincianos y limeños del Perú (Santiago de Chuco, Trujillo, Lima). Para un lector italiano o europeo, decodificar estas referencias geográficas, sociales y políticas suele ser un reto complejo. El trabajo de Di Leo actúa como una suerte de mediación cultural rigurosa: traslada con precisión los matices históricos de la vida de Vallejo al idioma italiano, permitiendo que la comunidad académica europea —muy activa en congresos sobre el poeta (como los congresos de “Vallejo Siempre”, Valladolid, 2026)— acceda de primera mano a una visión documentada, lejos de los estereotipos exóticos con los que a veces se lee la literatura latinoamericana.

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“Vallejología” en Italia

Italia ha guardado históricamente una relación estrecha y muy lúcida con la recepción de la poesía de César Vallejo (con traductores y críticos notables a lo largo de las décadas). La incorporación de esta monumental biografía a los lectores y circuito cultural italiano a través de Stefania Di Leo enriquece ese diálogo transnacional. No se trata solo de verter un libro de un idioma a otro, sino de instalar en el debate europeo una biografía de corte afectivo y testimonial que complementa los estudios puramente formales o estilísticos que tradicionalmente dominaban la lectura de Vallejo en el viejo continente.

Conclusión

La labor de Stefania Di Leo con “Io, ¡che soltanto sono nato!” no es un mero apéndice difusor de la investigación de Pachas Almeyda, sino una recreación empática y rigurosa que valida el carácter universal de Vallejo, demostrando que su peripecia humana —marcada por el destierro, la pobreza, el compromiso y la genialidad— resuena con la misma fuerza tanto en los Andes peruanos como en la lengua de Dante.

Valorar críticamente “¡Yo que tan solo he nacido!” implica reconocer que no estamos ante un ensayo de crítica literaria enfocado estrictamente en deconstruir la gramática de la poesía vallejiana, sino ante una biografía antropológica y afectiva. Se acerca al lector común y al investigador a un César Vallejo tembloroso, sufridor, profundamente ético y entrañable.

El libro se alza como un hito vital dentro de la vallejología contemporánea, recordándonos que los grandes versos de Vallejo no nacieron de la abstracción pura, dionisíaca o académica, dadas en el vacío, sino de una carne herida por las asperezas de la existencia.

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