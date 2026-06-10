La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) amplió el cierre parcial de ocho puertos de la zona centro del país, entre ellos el de Tambo de Mora, como medida preventiva ante las adversas condiciones del mar. La restricción impide el normal desarrollo de las labores de pesca artesanal, afectando directamente el sustento de numerosas familias que dependen de esta actividad.

Cierre parcial

Según el reporte marítimo, las condiciones registradas corresponden a vientos moderados y fuerte marejada, con olas que superan entre un 50 % y hasta un 100 % su altura habitual, situación que limita el tránsito de embarcaciones y representa un riesgo para las operaciones en el mar.

Los pescadores de la zona señalaron que la falta de jornadas de pesca ha generado preocupación por la reducción de ingresos económicos ya que llevan casi dos semanas sin poder trabajar. Aunque algunos continúan realizando labores de pesca desde áreas cercanas a la orilla, sostienen que las condiciones del mar impiden desarrollar sus actividades con normalidad, ya que las olas golpean con fuerza el muelle y corren el peligro de ser arrastradas por la corriente.

“El mar no deja trabajar como antes. Apenas podemos capturar algunas especies cerca de la costa”, comentaron trabajadores del sector durante un recorrido por el muelle de Tambo de Mora.

La fuerza del oleaje también ha obligado a los hombres de mar a trasladar sus embarcaciones hacia zonas más seguras para evitar daños materiales. De acuerdo con los pescadores, algunas embarcaciones fueron arrastradas por el movimiento del mar en la orilla, lo que demandó una rápida movilización para protegerlas.

Las imágenes registradas en el muelle muestran cómo las olas impactan constantemente la infraestructura, mientras el fuerte movimiento del mar mantiene en alerta a la población vinculada a las actividades pesqueras.

Marino Meneses Canelo, presidente de la Asociación de Marisqueros El Tambo, informó que las restricciones para la pesca artesanal se iniciaron el 28 de mayo cuando se emitió la Resolución de Capitanía 045-2025 que dispuso el cierre total del puerto nivel V, por las condiciones meteorológicas peligrosas ( viento fuerte ) y que implicaba la imposibilidad del desarrollo normal de las actividades marítimas, pesqueras, pesqueras y otros. Este cierre total fue extendido el 6 de junio con la RC 052 – 2026, por las condiciones marítimas con oleajes peligrosos y los fuertes vientos registrados durante los últimos días. Ayer 9 de junio se dispuso el cierre parcial del puerto de Tambo de Mora con la RC 054 – 2026.

Cabe señalar que, en Tambo de Mora, la pesca artesanal constituye una de las principales actividades económicas. Entre las especies que habitualmente capturan los pescadores se encuentran el bobo, la cachema, la chita, la tembladera, la guitarra, la raya y el pámpano, recursos cuya extracción permanece limitada mientras persistan las condiciones adversas del mar.

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