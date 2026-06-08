El desembarcadero del distrito de Tambo de Mora, en la provincia de Chincha, debido al oleaje anómalo, permanece cerrado, limitando la labor de los pescadores artesanales.

Magnitud de las olas

Estas personas, desde el 29 de mayo, han dejado de ingresar al mar por las condiciones marítimas. La única opción que tenían era continuar con la pesca desde el muelle.

Sin embargo, el oleaje incremento y también tuvieron que retirarse, y es que esta estructura no cuenta con todas las medidas de seguridad, principalmente, carece de las barandas laterales en varios tramos y por la magnitud de las olas el agua llega a ingresar desde el cabezo hasta la plataforma, elevando el riesgo.

Los pescadores están preocupados por esta situación, ya que al no poder realizar su trabajo están dejando de obtener ingresos económicos para sus familias.

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