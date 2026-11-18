El incremento de las temperaturas, la humedad y las lluvias asociados al fenómeno El Niño pueden favorecer la aparición de enfermedades en la piel de los niños, como sarpullidos, dermatitis e infecciones causadas por hongos y bacterias.

La sudoración excesiva, el contacto con aguas contaminadas y la proliferación de mosquitos son algunos de los factores que pueden comprometer la salud infantil durante esta temporada.

¿Qué enfermedades de la piel pueden aparecer durante el fenómeno El Niño?

Rosa Inés Castro Rodríguez, dermatóloga pediátrica de Clínica Internacional, explicó que las altas temperaturas pueden favorecer la aparición de miliaria, una afección cutánea conocida comúnmente como sarpullido.

“El calor y la sudoración pueden obstruir los conductos por donde sale el sudor y provocar pequeños granitos rojizos, picazón e irritación, especialmente en zonas como el cuello, las axilas y los pliegues de la piel”, señaló la especialista.

Entre las principales afecciones cutáneas asociadas a estas condiciones ambientales destacan:

Sarpullido o miliaria.

Agravamiento de la dermatitis atópica.

Dermatitis irritativa.

Infecciones por hongos y bacterias.

Reacciones cutáneas por picaduras de mosquitos.

Lluvias y aguas estancadas incrementan el riesgo de infecciones

El contacto con charcos, barro y aguas contaminadas puede favorecer la aparición de irritaciones e infecciones cutáneas.

Asimismo, la acumulación de agua facilita la reproducción de mosquitos, cuyas picaduras pueden ocasionar ronchas, picazón y reacciones inflamatorias.

Alfredo Guerreros, director médico corporativo de RIMAC, indicó que las medidas preventivas deben considerar tanto los efectos de las altas temperaturas como los riesgos del entorno.

“Proteger a los niños implica adoptar medidas de higiene, evitar su exposición a aguas estancadas y buscar atención médica cuando se presenten lesiones que no mejoran o muestran signos de infección”, manifestó.

Cinco recomendaciones para proteger la piel de los niños durante El Niño

Ante el incremento del calor y la humedad, los especialistas recomiendan incorporar los siguientes cuidados en la rutina diaria:

Utilizar ropa ligera: optar por prendas holgadas y de algodón, evitar el exceso de abrigo y cambiar la ropa húmeda por el sudor.

optar por prendas holgadas y de algodón, evitar el exceso de abrigo y cambiar la ropa húmeda por el sudor. Proteger la piel de la radiación solar: evitar la exposición directa entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., buscar espacios con sombra y utilizar sombreros y protector solar de amplio espectro con FPS 50 o superior, según la edad.

evitar la exposición directa entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., buscar espacios con sombra y utilizar sombreros y protector solar de amplio espectro con FPS 50 o superior, según la edad. Prevenir las picaduras de mosquitos: utilizar repelentes con DEET o icaridina, respetando las indicaciones del producto. En bebés menores de dos meses, recurrir a mosquiteros en lugar de repelentes químicos.

utilizar repelentes con DEET o icaridina, respetando las indicaciones del producto. En bebés menores de dos meses, recurrir a mosquiteros en lugar de repelentes químicos. Evitar el contacto con aguas contaminadas: impedir que los menores jueguen en charcos, lodo o aguas estancadas.

impedir que los menores jueguen en charcos, lodo o aguas estancadas. Mantener una higiene adecuada: realizar baños con agua tibia o fresca, utilizar productos suaves, secar los pliegues de la piel y evitar compartir toallas o prendas de vestir.

¿Cuándo acudir al médico por lesiones en la piel de los niños?

Los especialistas recomiendan buscar atención médica cuando las lesiones cutáneas no mejoran o presentan signos de infección.

Asimismo, los menores con antecedentes de dermatitis atópica requieren especial atención, debido a que el calor y la sudoración pueden agravar sus síntomas.

La detección temprana de las alteraciones cutáneas y una adecuada rutina de higiene pueden contribuir a reducir el riesgo de complicaciones durante el fenómeno El Niño.