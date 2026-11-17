El cáncer de próstata es la neoplasia más frecuente entre los hombres peruanos. Según las estimaciones del Observatorio Global del Cáncer (Globocan 2024), en el Perú se estimaron 8526 nuevos casos y 2993 fallecimientos por esta enfermedad, lo que equivale a aproximadamente 23 diagnósticos y ocho muertes al día.

En el marco de Noviembre Azul, mes de concientización sobre el cáncer de próstata, especialistas destacan la importancia de realizarse chequeos médicos, debido a que esta enfermedad generalmente no presenta síntomas durante sus primeras etapas.

Además, en 2025, el Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que el 75 % de los casos de cáncer de próstata llega en estadio avanzado, una situación que evidencia la necesidad de promover la detección oportuna.

¿A qué edad deben comenzar los chequeos de próstata?

La edad y los antecedentes familiares se encuentran entre los principales factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad.

Víctor Destéfano, urólogo oncólogo de la Clínica Anglo Americana, recomienda iniciar los controles a partir de los 50 años. Sin embargo, en hombres con antecedentes familiares de cáncer de próstata o de mama, la evaluación podría comenzar entre los 40 y 45 años.

Por su parte, Patricia Rioja, oncóloga médica de Oncosalud, señala que los hombres con familiares directos, como un padre o hermano diagnosticado con esta enfermedad, deben consultar sobre la posibilidad de iniciar sus controles desde los 45 años, especialmente si el familiar fue diagnosticado antes de los 60.

Las guías internacionales también recomiendan una evaluación temprana en hombres afrodescendientes y portadores de determinadas mutaciones genéticas hereditarias, como la del gen BRCA2.

“El cáncer de próstata detectado a tiempo se puede curar. No debemos esperar a que aparezcan síntomas para recién acudir a un chequeo, porque estos suelen manifestarse cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada”, señaló Destéfano.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de próstata?

Aunque en sus primeras etapas la enfermedad suele ser silenciosa, existen señales que deben motivar una consulta médica:

Dificultad para comenzar a orinar.

Flujo urinario débil o interrumpido.

Necesidad frecuente de orinar, especialmente durante la noche.

Sensación de no vaciar completamente la vejiga.

Presencia de sangre en la orina o el semen.

Dolor persistente en la espalda o los huesos.

Dificultad para caminar en casos avanzados.

Estas manifestaciones también pueden estar relacionadas con otras afecciones, como el crecimiento benigno de la próstata, por lo que no necesariamente indican la presencia de cáncer.

¿Qué exámenes permiten detectar el cáncer de próstata?

La especialista de Oncosalud explica que existen diferentes pruebas que permiten evaluar la salud prostática, identificar alteraciones y determinar si se requieren estudios adicionales.

1. Examen de PSA total

Es un análisis de sangre que mide el antígeno prostático específico (PSA), una proteína producida por la próstata. Sus niveles pueden elevarse por la presencia de cáncer, inflamaciones o el crecimiento benigno de la glándula.

2. Examen de PSA libre

Mide la cantidad de antígeno prostático que circula libremente en la sangre. Sus resultados se interpretan junto con el PSA total para complementar la evaluación del riesgo.

3. Tacto rectal

Es una evaluación física que permite al urólogo identificar cambios en el tamaño, la consistencia o la superficie de la próstata, así como la presencia de nódulos o irregularidades.

4. Resonancia magnética multiparamétrica

Permite obtener imágenes detalladas de la próstata, identificar áreas sospechosas y orientar la toma de muestras. Generalmente, se solicita cuando las evaluaciones iniciales generan sospechas de cáncer.

5. Biopsia prostática

Consiste en extraer pequeñas muestras de tejido de la próstata para analizarlas en un laboratorio. Este procedimiento permite confirmar el diagnóstico de cáncer y determinar las características del tumor.

¿Qué significa tener el PSA elevado?

Un resultado elevado del antígeno prostático específico no significa necesariamente que una persona tenga cáncer de próstata.

Existen otras condiciones que pueden aumentar sus niveles, como la prostatitis o la hiperplasia prostática benigna.

Dependiendo de los resultados y los antecedentes del paciente, el médico puede recomendar repetir el análisis antes de solicitar estudios complementarios, como una resonancia magnética o una biopsia.

¿Cada cuánto tiempo deben realizarse los exámenes de próstata?

La frecuencia de los chequeos depende de la edad, los antecedentes familiares, el estado de salud y los resultados de las evaluaciones previas.

Los hombres con valores elevados de PSA o factores de riesgo pueden requerir controles más frecuentes, mientras que otros pacientes podrían tener intervalos más prolongados.

La decisión debe tomarse junto con el especialista, considerando los beneficios y posibles riesgos de las pruebas de detección.

¿Todo cáncer de próstata requiere tratamiento inmediato?

No todos los tumores prostáticos necesitan una intervención quirúrgica o radioterapia inmediata. Algunos cánceres de bajo riesgo pueden crecer lentamente y no ocasionar problemas durante años.

En estos casos, una alternativa es la vigilancia activa, que consiste en realizar controles médicos periódicos mediante pruebas de PSA, evaluaciones físicas, resonancias magnéticas y biopsias, según las características del paciente.

Si se identifican cambios que indiquen una progresión relevante de la enfermedad, el especialista puede recomendar iniciar un tratamiento.

Cirugía robótica: una alternativa para tratar el cáncer de próstata

Cuando el cáncer se encuentra localizado, una de las opciones terapéuticas es la prostatectomía radical, procedimiento que consiste en extirpar la próstata y que actualmente también puede realizarse mediante cirugía asistida por robot en el Perú.

Esta tecnología permite al cirujano operar con instrumentos de alta precisión, procurando preservar estructuras cercanas relacionadas con la continencia urinaria y la función sexual, cuando las características del tumor lo permiten.

Otras alternativas incluyen la radioterapia, la terapia hormonal y diferentes tratamientos sistémicos, dependiendo del estadio de la enfermedad.

“La detección temprana nos permite ofrecer tratamientos con mayores posibilidades de curación y procurar que el paciente conserve su calidad de vida”, sostuvo Destéfano.

Ambos especialistas coinciden en la importancia de realizarse evaluaciones médicas oportunas y no esperar a que aparezcan molestias para acudir a una consulta.