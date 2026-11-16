La neumonía continúa siendo un problema de salud pública en el Perú, especialmente entre los adultos mayores. Durante 2025 se registraron 3408 fallecimientos por esta enfermedad, de los cuales 2685 correspondieron a personas de 60 años a más, según cifras del Ministerio de Salud (Minsa) difundidas en abril de 2026.

En el marco del Día Mundial contra la Neumonía, conmemorado cada 12 de noviembre, especialistas recuerdan la importancia de reconocer los síntomas de esta infección que afecta los pulmones y puede provocar complicaciones graves.

El doctor Hugo Palafox, especialista en metabolismo y salud celular y vicepresidente de Ciencia de Immunotec, señala que la prevención y la atención médica oportuna son fundamentales para proteger la salud respiratoria.

¿Cuáles son los síntomas de alerta de la neumonía?

Entre las principales señales se encuentran la fiebre, tos persistente, dolor en el pecho, cansancio intenso y dificultad para respirar. También pueden presentarse escalofríos y expectoración con sangre.

En los adultos mayores, la enfermedad también puede manifestarse mediante confusión repentina, caídas o pérdida de movilidad, incluso sin fiebre elevada. Ante dificultad respiratoria, confusión o empeoramiento rápido, se debe buscar atención médica inmediata.

Cuatro medidas para prevenir la neumonía

Para reducir el riesgo de infecciones respiratorias y complicaciones, se recomienda:

Mantener una alimentación equilibrada: consumir alimentos variados que aporten proteínas, vitaminas y minerales. Tener las vacunas al día: consultar por las vacunas contra el neumococo, la influenza y otras infecciones respiratorias, según edad y condiciones de salud. Evitar el tabaco: fumar deteriora las defensas de las vías respiratorias y aumenta el riesgo de infecciones. Realizar actividad física: mantener una rutina adaptada a la edad y al estado de salud para favorecer la condición física general.

El Minsa recuerda que la vacunación constituye una de las principales medidas para reducir las complicaciones graves por neumonía, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.