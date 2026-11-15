En el marco del Día Mundial Sin Alcohol, que se conmemora cada 15 de noviembre, especialistas advierten que el consumo frecuente de bebidas alcohólicas puede afectar la salud bucal. La acidez de algunas bebidas contribuye al desgaste progresivo del esmalte, la capa protectora de los dientes.

En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) informó en octubre de 2025 que el 59,7 % de adolescentes de 12 a 18 años y el 87,3 % de jóvenes de 19 a 24 años habían consumido alcohol. Estas cifras proceden de datos históricos de prevalencia de consumo alguna vez en la vida en población urbana, no de mediciones actuales de consumo frecuente.

El doctor Ítalo Funes Rumiche, cirujano dentista, especialista en Cirugía Maxilofacial y presidente de la Asociación Peruana de Cirugía Bucal y Maxilofacial (ASPECIBUM), explica que el desgaste del esmalte deja los dientes más sensibles y vulnerables. Además, recuerda que el alcohol constituye un factor de riesgo para el cáncer bucal y orofaríngeo.

Tres señales de desgaste del esmalte dental

El especialista señala que el deterioro puede avanzar sin molestias iniciales. Sin embargo, existen síntomas que requieren atención:

Sensibilidad dental: molestias al consumir alimentos o bebidas frías, calientes o ácidas.

molestias al consumir alimentos o bebidas frías, calientes o ácidas. Cambios de color: los dientes pueden adquirir una tonalidad amarillenta debido a la pérdida de esmalte.

los dientes pueden adquirir una tonalidad amarillenta debido a la pérdida de esmalte. Alteraciones en la forma: los bordes dentales pueden adelgazar y las superficies volverse más lisas.

¿Cómo proteger los dientes del desgaste?

Funes Rumiche recomienda evitar o reducir el consumo de bebidas alcohólicas, especialmente aquellas con alta acidez o azúcar. También aconseja beber agua para disminuir la exposición de los dientes a los ácidos.

Asimismo, destaca la importancia del cepillado al menos dos veces al día con pasta dental fluorada y las visitas periódicas al cirujano dentista.

El esmalte dental perdido no se regenera por sí solo, por lo que detectar las primeras señales de desgaste y adoptar hábitos preventivos resulta fundamental para conservar la salud bucal.