Sentir que todo gira alrededor, aun cuando el cuerpo permanece inmóvil, puede ser una experiencia desconcertante. Este síntoma, conocido como vértigo, suele confundirse con el mareo, aunque ambas sensaciones presentan diferencias importantes que permiten orientar su diagnóstico y tratamiento.

El audiólogo Neil Shepard, especialista de Mayo Clinic en Rochester, Minnesota (Estados Unidos), explica que el vértigo produce una falsa percepción de movimiento, ya sea de la propia persona, del entorno o de ambos.

“El mareo suele ser una sensación de aturdimiento, o puede tratarse de una pérdida del equilibrio que le hace sentirse inestable al estar de pie. El mareo no suele implicar la sensación de que usted o algo de su entorno se está moviendo”, señala Shepard.

¿Por qué se produce el vértigo y qué relación tiene con el oído interno?

Una de las causas más frecuentes del vértigo es el vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB), un trastorno que aparece cuando determinados movimientos de la cabeza desencadenan la sensación de giro.

Actividades cotidianas, como sentarse, acostarse o inclinar la cabeza, pueden provocar episodios en las personas que presentan esta afección.

“El VPPB es consecuencia de que unos diminutos cristales del oído interno estén fuera de su lugar. Los cristales hacen que uno sea sensible a la gravedad y ayudan a mantener el equilibrio”, explica Shepard.

Estos pequeños cristales pueden desplazarse de su posición habitual, en ocasiones como consecuencia de un golpe en la cabeza. Cuando esto ocurre, determinados cambios de posición producen señales que alteran la percepción del equilibrio.

En personas mayores, sin embargo, no siempre es posible identificar una causa específica del desplazamiento.

¿Cómo se diagnostica el vértigo?

Para identificar el VPPB, los médicos pueden realizar la prueba de Dix-Hallpike, que consiste en colocar al paciente en posiciones específicas capaces de desencadenar los síntomas.

Durante la evaluación, el especialista observa si aparecen movimientos oculares involuntarios característicos, conocidos como nistagmo, que ayudan a confirmar el diagnóstico.

Cuando los resultados no son concluyentes, pueden requerirse pruebas adicionales para evaluar los movimientos oculares, el equilibrio y la función vestibular.

¿Qué tratamiento ayuda a aliviar el vértigo?

El tratamiento del VPPB se basa principalmente en una serie de movimientos guiados de la cabeza, conocidos como maniobras de reposicionamiento, que permiten trasladar los cristales del oído interno hacia una zona donde dejan de producir síntomas.

Según la información de Mayo Clinic, en la mayoría de las personas con VPPB, el vértigo desaparece después de un solo tratamiento de reposicionamiento.

Sin embargo, existe la posibilidad de que los episodios regresen. La institución señala que aproximadamente el 50 % de las personas tratadas con éxito puede volver a experimentar vértigo en el plazo de un año.

En determinados casos, el médico puede enseñar al paciente a realizar el procedimiento en casa. Si los síntomas persisten, será necesaria una nueva evaluación.

Otras enfermedades que pueden causar vértigo

Aunque el VPPB es una de las causas más habituales, existen otras afecciones relacionadas con el oído interno que pueden producir la sensación de movimiento.

Entre ellas se encuentran la neuritis vestibular, la laberintitis y la enfermedad de Ménière, trastornos que pueden requerir tratamientos diferentes según su origen y gravedad.

La neuritis vestibular y la laberintitis pueden estar relacionadas con procesos infecciosos que afectan el oído interno, mientras que la causa exacta de la enfermedad de Ménière no se conoce completamente.

¿Cuándo acudir al médico por vértigo?

El especialista de Mayo Clinic recomienda buscar una evaluación médica ante la aparición de episodios de vértigo, especialmente cuando ocurren por primera vez o se repiten.

“Aunque no se trata de una urgencia médica, si tiene un episodio de vértigo, acuda a su médico lo antes posible para que evalúe su condición”, recomienda Shepard.

Identificar la causa del vértigo es fundamental para elegir el tratamiento adecuado y reducir su impacto en las actividades cotidianas.