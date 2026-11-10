Las lluvias intensas, los aniegos y las inundaciones pueden incrementar el riesgo de contraer leptospirosis, una enfermedad infecciosa que se transmite principalmente por el contacto con agua o suelo contaminado con la orina de animales infectados, especialmente roedores. El peligro puede mantenerse incluso después de que el agua haya disminuido.

Cuando las inundaciones afectan los sistemas de desagüe y arrastran residuos, las personas pueden quedar expuestas a bacterias y otros agentes infecciosos durante las labores de limpieza o al regresar a sus viviendas.

La doctora Patricia Paredes, directora médica de Pacífico Salud, advirtió que las medidas preventivas deben mantenerse después de una emergencia, debido a que las superficies, el lodo y el agua acumulada pueden continuar contaminados.

“Las medidas de prevención no deben terminar cuando el agua baja. Durante la limpieza y el retorno a la vivienda todavía puede existir contacto con superficies contaminadas o agua que no es segura para el consumo”, señaló la especialista.

¿Cómo se transmite la leptospirosis durante las inundaciones?

La leptospirosis es causada por bacterias del género Leptospira, que pueden encontrarse en ambientes contaminados con la orina de animales infectados, como ratas, perros y otros mamíferos.

El contagio puede producirse cuando el agua o lodo contaminado entra en contacto con heridas, cortes en la piel o mucosas de los ojos, nariz y boca. También existe riesgo al consumir agua contaminada.

El Ministerio de Salud (Minsa) ha advertido que el riesgo de transmisión aumenta en escenarios de lluvias intensas e inundaciones, especialmente cuando las personas caminan por zonas anegadas sin protección adecuada.

Además, las emergencias relacionadas con el agua pueden favorecer enfermedades diarreicas agudas si se contaminan las fuentes de consumo y los alimentos.

Siete recomendaciones para evitar la leptospirosis después de un aniego

Desde Pacífico Salud, la doctora Patricia Paredes recomendó mantener medidas de higiene y protección tanto durante la emergencia como después del retiro del agua.

Evitar el contacto con agua estancada y lodo. No caminar descalzo por zonas inundadas. Si es indispensable ingresar, utilizar botas impermeables y proteger las manos con guantes adecuados. Consumir únicamente agua segura. Utilizar agua potable para beber, cocinar y lavar alimentos. Si existen dudas sobre su calidad, hervirla o desinfectarla siguiendo las indicaciones sanitarias. Desechar alimentos contaminados. No consumir productos que hayan estado en contacto con el agua de una inundación o expuestos a condiciones insalubres. Limpiar y desinfectar superficies. Prestar especial atención a mesas, utensilios y espacios destinados a preparar o almacenar alimentos. Lavarse las manos con agua y jabón. Realizar esta práctica después de limpiar zonas afectadas y antes de manipular o consumir alimentos. No es indispensable utilizar jabón antibacterial. Proteger a los niños y controlar los roedores. Evitar que los menores jueguen en charcos o barro. Retirar residuos, guardar los alimentos en recipientes cerrados y eliminar posibles refugios de roedores. Revisar los servicios básicos. Verificar las condiciones de las instalaciones de agua, desagüe, electricidad y gas antes de volver a utilizarlas.

También se recomienda cubrir cortes y heridas con apósitos impermeables cuando exista riesgo de exposición a agua o suelo contaminado.

¿Cuáles son los síntomas de la leptospirosis?

La leptospirosis puede provocar manifestaciones que inicialmente se confunden con otras enfermedades infecciosas. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Fiebre y escalofríos.

Dolor de cabeza.

Dolor muscular intenso, especialmente en las piernas y la zona lumbar.

Náuseas y vómitos.

Dolor abdominal o diarrea.

Enrojecimiento de los ojos.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), los síntomas pueden aparecer entre 2 y 30 días después de la exposición a la bacteria.

En los casos graves, la enfermedad puede comprometer los riñones, el hígado y otros órganos. Por ello, quienes presenten fiebre u otros síntomas después de entrar en contacto con agua o lodo potencialmente contaminado deben acudir a un establecimiento de salud.

El Minsa recomienda evitar la automedicación y buscar una evaluación médica oportuna, pues el tratamiento temprano puede reducir el riesgo de complicaciones.

Fenómeno El Niño aumenta la importancia de la prevención

Frente al escenario de lluvias e inundaciones asociado al fenómeno El Niño, las autoridades sanitarias han reforzado las recomendaciones para prevenir enfermedades transmitidas por agua y suelo contaminados.

El Minsa emitió durante 2026 una alerta epidemiológica por el riesgo de incremento de leptospirosis en regiones afectadas por precipitaciones intensas. La medida busca fortalecer la vigilancia, el diagnóstico y la atención oportuna de pacientes.

Para Patricia Paredes, las familias deben conocer cómo proteger sus fuentes de agua, limpiar sus viviendas y reconocer cuándo es necesario solicitar asistencia médica.

“Saber cómo proteger el agua de consumo, qué hacer si el agua ingresa a la vivienda, cómo realizar una limpieza segura y cuándo buscar atención médica son medidas sencillas que pueden ayudar a reducir riesgos ante futuros eventos de lluvias e inundaciones”, sostuvo.

La especialista recordó que la preparación familiar y el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias son fundamentales para disminuir la exposición a infecciones durante y después de las emergencias climáticas.