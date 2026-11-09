La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica que no solo afecta la piel, sino que también puede representar una carga económica y laboral para quienes la padecen. En el Perú, los gastos asociados con su tratamiento pueden superar los S/ 60.000 anuales en pacientes con cuadros severos que requieren terapias biológicas en el sector privado, según información difundida por la compañía farmacéutica Sun Pharma.

En los casos leves, los costos pueden ser considerablemente menores. De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, un paciente atendido en el sistema público puede registrar gastos asociados a la enfermedad de aproximadamente S/ 960 al año.

Estas diferencias están relacionadas con la gravedad de la psoriasis, las necesidades de atención especializada y el tipo de tratamiento indicado. Los montos son referenciales y no representan necesariamente el gasto directo que asume cada paciente.

Psoriasis puede reducir hasta 29,4% la productividad laboral en casos graves

La enfermedad puede reducir la productividad de quienes la padecen, especialmente cuando aumenta su nivel de severidad.

Un estudio publicado en British Journal of Dermatology identificó una pérdida promedio de productividad laboral de 10,1% en personas con psoriasis leve, 18,9% en casos moderados y 29,4% en pacientes con enfermedad grave.

De acuerdo con datos de Acción Psoriasis, asociación de pacientes y familiares de personas con psoriasis y artritis psoriásica, uno de cada diez pacientes señala haber tenido que abandonar su trabajo o haber sido despedido debido a la enfermedad.

De igual manera, según un estudio realizado por Kimball AB, Gieler U, Linder D y otros autores, publicado en 2010 en el Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology bajo el título Psoriasis: ¿Es acumulativo el impacto en la vida del paciente?, se destaca que el 10% de las personas con psoriasis presenta pensamientos suicidas. Esta investigación analiza cómo las repercusiones de esta enfermedad pueden acumularse progresivamente y afectar distintos aspectos de la calidad de vida.

La enfermedad también puede afectar las oportunidades laborales

Las consecuencias de la psoriasis no se limitan a los costos médicos. Los pacientes también pueden experimentar dificultades para mantener su actividad laboral, continuar sus estudios o desarrollar relaciones sociales.

Según datos citados de Acción Psoriasis, organización de pacientes y familiares de personas con psoriasis y artritis psoriásica, uno de cada diez pacientes afirma haber abandonado su empleo o haber sido despedido debido a la enfermedad.

El impacto psicológico también forma parte de esta problemática. Una investigación de Kimball y otros autores, publicada en 2010 en el Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, analizó cómo las consecuencias físicas, emocionales y sociales de la psoriasis pueden acumularse a lo largo de la vida.

El estudio plantea que la estigmatización, las enfermedades asociadas y las dificultades para participar en actividades cotidianas pueden limitar las oportunidades de desarrollo personal y profesional de algunos pacientes.

Tratamientos biológicos amplían las alternativas para pacientes con psoriasis

El desarrollo de nuevas terapias ha ampliado las opciones de manejo para personas con psoriasis moderada o grave que requieren tratamientos sistémicos.

Claudia Aco, gerente de Marketing de Sun Pharma, informó que la compañía incorporó al mercado peruano hace dos años una terapia biológica basada en la inhibición de la interleucina 23 (IL-23), una proteína involucrada en los procesos inflamatorios de la enfermedad.

Según la información de la empresa, el esquema de administración contempla dos dosis iniciales y posteriormente una aplicación cada tres meses, de acuerdo con la indicación aprobada y bajo seguimiento médico.

“Controlar la psoriasis no se trata únicamente de mejorar la piel. También significa ayudar a que las personas puedan recuperar actividades, tiempo y oportunidades que la enfermedad puede haber limitado”, señaló Sun Pharma.

La elección de una terapia biológica depende de la evaluación del dermatólogo, la gravedad del cuadro, los antecedentes médicos y las características de cada paciente. No todas las personas con psoriasis necesitan este tipo de tratamiento.

Cinco recomendaciones para mejorar el manejo de la psoriasis

Sun Pharma compartió cinco medidas orientadas a favorecer el cuidado integral de las personas que viven con esta enfermedad.

Buscar apoyo emocional. El acompañamiento psicológico y las redes de apoyo pueden contribuir a afrontar las dificultades asociadas con la psoriasis. Mantener el cuidado de la piel. La hidratación y el cumplimiento del tratamiento indicado por el dermatólogo pueden ayudar a controlar los síntomas. Informar cómo afecta la vida cotidiana. Es importante comunicar al especialista si la enfermedad interfiere con el sueño, el trabajo, los estudios o las relaciones personales. Conocer las alternativas de tratamiento. En casos moderados o graves pueden evaluarse terapias sistémicas y biológicas, siempre mediante prescripción y seguimiento médico. No normalizar las limitaciones. Si los síntomas dificultan actividades habituales, es recomendable consultar nuevamente con el especialista para revisar los objetivos del tratamiento.

El manejo de la psoriasis requiere considerar tanto sus manifestaciones dermatológicas como las consecuencias emocionales, económicas y sociales. La atención médica oportuna puede contribuir al control de la enfermedad y a mejorar la calidad de vida.