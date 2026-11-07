Especialistas en salud pública exhortaron a reforzar la inmunización y las medidas de prevención ante los riesgos sanitarios asociados al Fenómeno El Niño 2026-2027, cuyas lluvias intensas e inundaciones podrían favorecer la propagación de enfermedades como el dengue, la leptospirosis y las infecciones respiratorias.

La advertencia se realizó durante el taller “Comunicar para proteger: La noticia que protege”, organizado por la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), Consultar Internacional y Sanofi. El médico infectólogo Juan Carlos Celis explicó que El Niño no origina directamente epidemias, pero genera condiciones ambientales que facilitan la transmisión de determinadas enfermedades, como la acumulación de agua que favorece la reproducción del mosquito del dengue.

Según las cifras del Ministerio de Salud (Minsa) presentadas durante el encuentro , el país registra más de 89.000 casos de dengue, 5.183 de virus respiratorio sincitial (VRS), 2.707 de sarampión y 1.365 de tosferina .

Ante este panorama, los especialistas destacaron la importancia de completar oportunamente los esquemas de vacunación, especialmente en menores de un año y recién nacidos.

Por su parte, Doris Rojas Peña, integrante del equipo técnico de la Dirección de Inmunizaciones del Minsa, informó que el Esquema Nacional de Inmunizaciones se amplió de 18 a 24 intervenciones, con 23 vacunas y un anticuerpo monoclonal. Entre las incorporaciones figuran la vacuna hexavalente acelular y nuevas estrategias de protección contra el VRS durante el embarazo y en recién nacidos.

Los especialistas también señalaron que la prevención debe complementarse con el control de criaderos de mosquitos, el acceso a agua segura y el saneamiento.

Asimismo, advirtieron sobre el impacto de la desinformación en las decisiones sanitarias y resaltaron la necesidad de difundir información respaldada por evidencia científica para proteger a las familias frente a los riesgos del próximo periodo lluvioso.

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