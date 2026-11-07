Rafael López-Aliaga no será alcalde de Lima en el periodo 2027-2030. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció un criterio que se aplicará en todo el país en los casos de “reelección encubierta”.

Este dicta que si un primer regidor fue burgomaestre de la misma jurisdicción en el periodo anterior inmediato, no será proclamado alcalde nuevamente, ni por causales como sucesión, vacancia o suspensión.

Interpretación

Aunque la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes, hasta ayer existía un vacío legal frente a la renuncia de los candidatos a una alcaldía. Muchos presumían –especialistas incluidos– que los aspirantes a primeros regidores, en caso de terminar electos, asumirían el liderazgo de los municipios.

Sin embargo, el pleno del JNE ha establecido, mediante una resolución, que “la condición de primer regidor no habilita la alcaldía o asumirla”.

“En aquellos casos en los que el primer o la primera regidora haya ejercido el cargo de alcalde o alcaldesa, en el periodo inmediato anterior, no será proclamado ni recibirá las credenciales para esta nueva gestión”, afirmó Yessica Clavijo, secretaria general del JNE, en rueda de prensa.

La funcionaria resaltó que la institución asumió dicha postura “velando por lo que establece la Constitución”.

Agregó que los primeros regidores tampoco podrán asumir como burgomaestres “bajo la figura de la sucesión ante una eventual suspensión o vacancia a partir del año 2027”, cuando inicia el próximo periodo municipal. Los primeros regidores tampoco podrán participar, una vez asumido el cargo, en los próximos comicios del 2030.

“Estos lineamientos van a ser notificados a los Jurados Electorales Especiales (JEE). Los pronunciamientos pueden ser apelados (…) pero el pronunciamiento final lo tiene el pleno del JNE”, sentenció Clavijo.