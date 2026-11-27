Los vecinos de la urbanización Ignacio Merino, en la ciudad de Piura, reciben asistencia del Ejército luego de quedar aislados en sus viviendas debido a las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas. Las labores de rescate están a cargo de efectivos del Agrupamiento de Artillería José Joaquín Inclán.

Foto: Mindef

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, las operaciones priorizan la evacuación de adultos mayores, personas con movilidad reducida, pacientes, mujeres y niños que necesitan ser trasladados a lugares seguros.

Paralelamente, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) inició el traslado de bienes de ayuda humanitaria para atender a la población afectada por las lluvias vinculadas al fenómeno El Niño. El envío comprende 1480 canastas de alimentos y diferentes artículos donados por empresas privadas.

Entre los productos incluidos en esta entrega figuran botas de PVC, calzado de seguridad, lociones repelentes de insectos y sacos tejidos. En total, se movilizarán 12 632 artículos, equivalentes a 5.37 toneladas de ayuda.

El #INDECI envía 5.37 toneladas de bienes de ayuda humanitaria, que incluyen 1,480 canastas de alimentos, gracias a la donación gestionada por Hombro a Hombro y al apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para su traslado. Ante El Niño, el #PerúResponde. https://t.co/YnyuUj1W2T — INDECI (@indeciperu) November 27, 2026

La donación fue gestionada mediante la iniciativa Hombro a Hombro y será transportada por vía terrestre con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), que facilitará el traslado de los suministros hacia la región.