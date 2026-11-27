Los vecinos de la urbanización Ignacio Merino, en la ciudad de Piura, reciben asistencia del Ejército luego de quedar aislados en sus viviendas debido a las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas. Las labores de rescate están a cargo de efectivos del Agrupamiento de Artillería José Joaquín Inclán.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, las operaciones priorizan la evacuación de adultos mayores, personas con movilidad reducida, pacientes, mujeres y niños que necesitan ser trasladados a lugares seguros.
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Paralelamente, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) inició el traslado de bienes de ayuda humanitaria para atender a la población afectada por las lluvias vinculadas al fenómeno El Niño. El envío comprende 1480 canastas de alimentos y diferentes artículos donados por empresas privadas.
Entre los productos incluidos en esta entrega figuran botas de PVC, calzado de seguridad, lociones repelentes de insectos y sacos tejidos. En total, se movilizarán 12 632 artículos, equivalentes a 5.37 toneladas de ayuda.
La donación fue gestionada mediante la iniciativa Hombro a Hombro y será transportada por vía terrestre con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), que facilitará el traslado de los suministros hacia la región.