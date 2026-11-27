Un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) sufrió un accidente mientras cumplía una misión de extracción de una patrulla militar en las inmediaciones de la localidad de Sanabamba, en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

El siniestro fue confirmado este viernes 27 de noviembre por el Comando Especial VRAEM, mediante el Comunicado Oficial N.° 004-2026-CEVRAEM.

De acuerdo con el documento, el hecho ocurrió cuando la aeronave participaba en una operación militar destinada a extraer a una patrulla desplegada en esta zona del país.

Tras el accidente, el Comando Especial informó que se activaron los protocolos de búsqueda y rescate para ubicar el helicóptero y determinar la situación del personal que se encontraba a bordo.

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre posibles víctimas o sobrevivientes.

Se informó que las operaciones de búsqueda y rescate se encuentran en marcha para establecer las circunstancias del siniestro y conocer el estado de los ocupantes de la aeronave.

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