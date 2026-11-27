Equipos médicos valorizados en más de 50 mil soles habrían sido robados del centro de salud de Pedregal Grande, en el distrito de Catacaos. Al parecer, las cámaras de seguridad se desactivaron días antes del hurto el cual ocurrió el 23 de octubre y recién fue denunciado el pasado 16 de noviembre.

Según la denuncia interpuesta por Nery del Milagro More López, del área de tópico y emergencia, se perdió una bomba de infusión de un canal y un calentador de sangre/soluciones, en el área de odontología se perdió una lámpara de fotocurado, en enfermería se perdió un tensiómetro aneroide rodable para adulto y una mesa metálica rodable tipo Mayo.

En el área de tópico se reportó la pérdida de una tela de biombo y un cable de negatoscopio. Asimismo, no se pudo inspeccionar el área de cámaras de vigilancia y radios debido a que la cerradura presentaba dificultad para abrirse.

Según la denuncia, el 5 de noviembre, alrededor de las 13:30 horas, por el portón de emergencias ingresó Karina P.G. en un mototaxi roja con carpa negra y señaló acudir por disposición del ingeniero Jordy Calva Medina para retirar objetos vinculados a la obra con el fin de que le cancelaran sus servicios, indicando además que las llaves del candado del portón le pertenecían y que serían entregadas posteriormente.

Se conoció que las cámaras de seguridad, que estaban operativas, dejaron de funcionar dos días antes del robo. Además, no se encontraron puertas forzadas ni señales de violencia en la vitrina donde se encontraban los equipos.

Los pobladores exigen la intervención del Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

El alcalde del centro poblado, Enrique Estrada, pidió el cambio total del personal del establecimiento.