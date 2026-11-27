Una intensa lluvia que se prolongó hasta la madrugada del 27 de noviembre, provocó inundaciones en distintos sectores de la provincia de Sullana, dejando calles y viviendas afectadas.

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El canal vía que atraviesa gran parte de la ciudad y desemboca en el río Chira, alcanzó su máxima capacidad y arrastró mototaxis, camionetas y automóviles. Con ayuda de los vecinos, algunos vehículos pudieron ser retirados, aunque terminaron con serios daños.

En el asentamiento Villa Primavera, diversas calles quedaron cubiertas por el agua, que superó el metro de altura en algunos puntos. Esta situación obligó a los residentes a poner a buen recaudo sus electrodomésticos, cuadernos y otras pertenencias para evitar que fueran alcanzados por las precipitaciones.

A ello se sumó el deficiente funcionamiento de los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARE), que no operaron adecuadamente en gran parte del sector. Ante este problema, los vecinos expresaron su malestar contra el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entidad responsable de estos sistemas.

Las precipitaciones también afectaron diversas vías del cercado de Sullana, entre ellas la transversal Tarapacá y el pasaje Enrique Palacios. De igual manera, se reportaron daños en los asentamientos El Obrero, Nueve de Octubre, Santa Teresita y otros sectores de la ciudad.