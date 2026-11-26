Las intensas lluvias registradas en la región Piura provocaron inundaciones en distintos sectores de la ciudad, donde varias calles y espacios públicos quedaron cubiertos de agua. Entre las zonas afectadas figuran el centro de Piura, el Mercado de Castilla y la Plaza Tres Culturas.

Las precipitaciones ocasionaron acumulaciones de agua que dificultaron el tránsito por diferentes puntos de la ciudad y afectaron el desplazamiento de peatones y conductores.

En el centro de Piura, el agua anegó varias vías, mientras que en el distrito de Castilla también se reportaron inundaciones en los alrededores del mercado y en la Plaza Tres Culturas.

La situación generó complicaciones para los ciudadanos que transitaban por estos sectores, en medio de las precipitaciones que vienen afectando a distintas localidades.

Las precipitaciones de fuerte intensidad comenzaron durante la tarde de este jueves 26 de noviembre en la ciudad de Piura. La lluvia se inició en el distrito de Castilla, se extendió hacia Veintiséis de Octubre y posteriormente alcanzó el distrito de Piura, con mayor incidencia en el centro de la ciudad y sectores cercanos a los límites entre estas jurisdicciones.

El fenómeno sorprendió a los pobladores luego de varios días sin lluvias y generó preocupación por posibles aniegos en zonas vulnerables, como Ignacio Merino y El Chilcal, en medio del contexto de condiciones climáticas asociadas al fenómeno El Niño.

#EnVivo | Fuertes lluvias provocaron la inundación de calles en Piura. La acumulación de agua dificulta el tránsito y ha dejado varios vehículos varados. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/OkDVrn4tJh — Canal N (@canalN_) November 26, 2026

Según informó Canal N, las zonas altoandinas de Piura registran precipitaciones de extrema intensidad, principalmente en las provincias de Morropón, Ayabaca y Huancabamba. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las lluvias superan los 40 milímetros de acumulación y están acompañadas de truenos y ráfagas de viento que exceden los 35 km/h.

Estas condiciones climáticas provocaron la activación de al menos diez quebradas en las zonas altas de la región, lo que dejó aislados a varios centros poblados y restringió el tránsito hacia Huancabamba, Canchaque y Huarmaca, en la sierra piurana.

La activación de al menos diez quebradas en las zonas altoandinas de Piura provocó la interrupción del tránsito terrestre y dejó incomunicados a varios centros poblados, debido a la falta de acceso hacia Huancabamba, Canchaque y Huarmaca, en la sierra de la región.

El Senamhi alertó que las precipitaciones de extrema intensidad en las provincias de Morropón, Ayabaca y Huancabamba superan los 40 milímetros y están acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento mayores a 35 km/h. Además, se prevé que las lluvias continúen durante las próximas horas y alcancen otras zonas.

#Ahora Fuertes lluvias, acompañadas de truenos y viento, se registran en localidades del Alto Piura Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/ycSLihi7j8 — Canal N (@canalN_) November 26, 2026