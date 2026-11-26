Tan solo cinco horas estuvo con vida el trabajador de la Universidad Nacional de Piura (UNP), quien habría sido estrangulado por sus propios familiares, al parecer por un móvil de índole sentimental. Sus captores y asesinos exigieron la suma de 75,000 soles para dejarlo en libertad, cuando ya había sido asesinado.

Según las primeras indagaciones del personal del Área de Secuestros y Extorsiones de la División de Investigación Criminal, el trabajador bajo régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) de la UNP, Luis Alberto Pacherrez Atarama, de 56 años, fue secuestrado a las 11:10 de la noche del 19 de noviembre en la intersección de las avenidas Don Bosco y Loreto de Piura, siendo asesinado a las 04:00 de la madrugada. Posteriormente, fue trasladado en un automóvil blanco a la zona de Chutuque, provincia de Sechura, en la carretera Panamericana Norte, en el tramo de la vía Piura-Chiclayo, donde finalmente fue encontrado sin vida.

Al día siguiente, sus familiares recibieron mensajes y videos vía WhatsApp desde el celular de la víctima, mediante los cuales los presuntos secuestradores exigían S/ 75,000 por su liberación.

Ante ello, realizaron un primer depósito de S/ 2,500; sin embargo, dejaron de recibir pruebas de vida. Mediante labores de inteligencia policial y procedimientos especiales de investigación, se identificó el inmueble que habría sido utilizado como lugar de cautiverio, ubicado en el asentamiento humano Los Polvorines, donde se intervino a Juliana Lisbeth Rivas Atarama (25 años) y Jhonatan Orlando Acuña Rojas (26 años), como presuntos autores del delito contra la libertad-secuestro con subsecuente homicidio.

En el registro del inmueble intervenido, se incautó un automóvil Toyota Corolla, color blanco, de placa A9K-006, tres equipos celulares, prendas de vestir y precintos de seguridad que habrían sido utilizados presuntamente para sujetar a la víctima durante su cautiverio.

“Lo que tienes que entender es que tú no pones las condiciones, las pongo yo. Te dije que serían 2 transferencias de 2,500 y solo hiciste una, yo voy a cumplir con una foto que me mandaron, ahora tú no. Vas a recibir nada más hasta que no me hayas pagado la mitad de los 50,000 que vas a pagar ni un centavo menos, tienes 30 segundos para confirmar o si no cortamos comunicaciones. También vas a dejar de acudir a la policía o también se acaban las negociaciones en serio no sé por qué piensan que los inútiles de los policías van a lograr algo”, fue uno de los mensajes que recibió la familia de Pacherrez.

El comandante PNP Juan Carlos Villavicencio, jefe de la Divincri Piura, informó que una de las principales hipótesis sobre el asesinato de Pacherrez sería un presunto móvil sentimental, al parecer porque la víctima habría mantenido una relación que iba más allá del vínculo familiar con su sobrina. Esta situación habría generado conflictos que son materia de investigación policial.

Sobre el tema, el abogado penalista del Estudio Muñiz Piura, Alejandro Crespo Portocarrero, explicó que la calificación jurídica del caso dependerá de si el crimen respondió a un móvil sentimental o a uno puramente económico.

Crespo explicó que, si se confirma un trasfondo sentimental, podrían configurarse delitos como el homicidio calificado por alevosía o gran crueldad, incluso en concurso real, con figuras como la estafa o la extorsión, agravadas por el fallecimiento de la víctima. En este escenario, el pedido de dinero habría funcionado como una coartada posterior, y la pena conjunta podría superar los 20 años de prisión.