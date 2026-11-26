En el primer debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el excandidato al Sillón de Pizarro, Roberto Sánchez, apareció con el sombrero del golpista Pedro Castillo, quien cumple prisión en el penal de Barbadillo en Lima.

“Me lo ha dado en un gesto, precisamente de nuestro acuerdo político por refundar la patria”, declaró entonces a la prensa. Pero antes de lucir este “signo de promesa”, Sánchez ya había acudido en reiteradas oportunidades a dicho establecimiento penitenciario.

Correo accedió a la base de datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que permite reconstruir el historial de ingresos al penal y conocer la frecuencia con la que Sánchez y otros representantes políticos visitaron al expresidente entre el 1 enero de 2025 y el 13 agosto de 2026.

Asiduo

La data registra 144 ingresos a nombre de Roberto Helbert Sanchez Palomino, líder de Juntos por el Perú (JP), entre marzo de 2025 y julio de 2026, es decir, en 17 meses.

La primera visita fue el 12 de marzo de 2025, a las 8:02 de la mañana, y consigna una fiscalización al interno. Entonces, Sánchez era congresista. Dos días después, volvió a ingresar para fiscalizar y entrevistarse con Castillo.

Según el INPE, Sánchez tuvo 82 ingresos en 2025 y otros 62 en los primeros siete meses de 2026.

La mayor parte de los encuentros fue en plena campaña por las Elecciones Generales del 2026, con 105 (72.9%) hasta el día del sufragio el pasado 12 de abril.

Entre los motivos se mencionan principalmente fiscalizaciones y entrevistas con Castillo. Otras anotaciones solo identifican al visitante como congresista o no detallan la actividad.

No obstante, la frecuencia continuó durante el año electoral de 2026. Sánchez sumó diez registros en enero, cinco en febrero, cinco en marzo y nueve en abril.

El día de la primera vuelta, ingresó a las 9:40 de la mañana para “fiscalizar” la estancia de Castillo.

En mayo alcanzó su máximo mensual de 2026, con 15 registros. En 2025, los picos ocurrieron en octubre, con 14, y en noviembre y diciembre, con 13 cada mes.

La secuencia muestra que los ingresos no se limitaron a las semanas previas a las votaciones.

El 17 de mayo de 2026, Sánchez volvió a Barbadillo a las 4:29 de la tarde. Ese día, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó los resultados oficiales de la primera vuelta y confirmó que Keiko Fujimori y Sánchez disputarían el balotaje del 7 de junio.

El Jurado Nacional de Elecciones proclamó los resultados al 100 % de las Elecciones Generales 2026 para la fórmula presidencial. En consecuencia, los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarán a la segunda vuelta electoral, que se realizará el domingo 7 de junio. Foto: ANDINA/Daniel Bracamonte

Balotaje

La campaña para la Segunda Elección Presidencial (SEP, la segunda vuelta) tampoco interrumpió los ingresos.

Sánchez asistió a Barbadillo siete veces entre el 19 de mayo y el 4 de junio.

Dos días antes de votar, Sánchez anunció en Casma (Áncash) que esperaría los resultados en Barbadillo.

El 7 de junio, día de la SEP, Sánchez ingresó a las 2:06 y 4:53 de la tarde por razones de fiscalización para reunirse con Castillo.

Sin embargo, esto generó revuelo por lo que el INPE informó mediante un comunicado que Sánchez ingresó como congresista, solo y sin comitiva, y negó haberle otorgado una autorización especial o trato excepcional.

En ese entonces, el congresista Carlos Zeballos, de la bancada Bloque Democrático Popular, pidió un pronunciamiento del Ministerio de Justicia sobre las visitas y las actividades proselitistas en el penal.

El 10 de junio, Roy Mendoza, abogado de JP, afirmó que Sánchez tenía licencia parlamentaria y había visitado a Castillo como “amigo, compañero y aliado electoral”. contrastando así la versión del INPE.

Ya tras el balotaje, Sánchez volvió a asistir 16 veces más a Barbadillo.

El 5 de julio, cuando el JNE publicó la proclamación de Fujimori como presidenta electa, ingresó a las 9:18 de la mañana.

Su última visita data del 24 de julio, 4 días antes de la juramentación de Fujimori y su Gabinete, consignada como “fiscalización” nuevamente.

Análisis

La politóloga Gabriela Navarro explicó a Correo que las visitas a Castillo deben analizarse en función de los intereses electorales.

“La figura del expresidente Pedro Castillo ha sido utilizada de manera instrumental por distintos actores políticos, particularmente por sectores de la oposición vinculados al fujimorismo”, sostuvo.

Sobre Sánchez, Navarro señaló que usó el “Castillismo” de forma pragmática y en función de sus propios objetivos.

“Barbadillo es un espacio que adquirió relevancia política y electoral para Roberto Sánchez. Su estrategia respondió, en buena medida, a la necesidad de adaptar su discurso y sus alianzas a las demandas de distintos segmentos del electorado”, afirmó.

Para Navarro, Castillo todavía conserva capacidad de “articulación política” en sectores específicos. “Sin embargo, también pueden generar costos políticos para quienes buscan acercarse a él, especialmente por las controversias y cuestionamientos que rodean a sus visitantes”, opinó.