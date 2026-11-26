La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó este jueves 26 de noviembre en la firma de la novena adenda al contrato de concesión de la empresa Cálidda, acuerdo que busca impulsar la masificación del gas natural en Cusco y otras seis regiones del país.

La ceremonia se realizó en Urubamba, en el marco de la última jornada de CADE Ejecutivos 2026, encuentro empresarial que reúne a autoridades, empresarios y representantes de la sociedad civil.

El acuerdo busca ampliar la infraestructura de distribución de gas natural y facilitar el acceso de hogares y establecimientos comerciales a este recurso energético.

Gobierno busca masificar el gas natural en siete regiones del Perú

La novena adenda al contrato de concesión de Cálidda contempla ampliar la distribución de gas natural mediante redes de ductos a 15 localidades de siete regiones del centro y sur del país.

De acuerdo con la información presentada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ante el Congreso de la República, las regiones comprendidas son:

Cusco.

Apurímac.

Ayacucho.

Huancavelica.

Junín.

Puno.

Ucayali.

La propuesta recibió previamente la conformidad de ProInversión y la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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Masificación del gas natural es una demanda histórica de Cusco

El acceso al gas natural constituye una de las principales demandas de la población cusqueña, debido a que la región alberga los yacimientos de Camisea, pero todavía enfrenta limitaciones en la distribución de este recurso energético.

Con la ampliación del servicio, se busca que más familias y empresas puedan acceder al gas natural y reducir sus costos energéticos.

La suscripción de la adenda constituye un avance contractual para la ampliación del servicio. Sin embargo, no implica la instalación inmediata de conexiones domiciliarias, cuya ejecución dependerá de los plazos y compromisos establecidos en el acuerdo.