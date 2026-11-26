La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional evaluará hoy, desde las 2:00 p.m, si revoca los 15 días de detención preliminar dictados contra Pedro Mosqueira, Brenda Mejía, y Polidoro y David Tapullima, estos padre y tío de la diputada Jacqueline Tapullima (Juntos por el Perú).

El grupo es investigado por presunto terrorismo y afiliación a organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

En detalle

Fue el 12 de noviembre último cuando el juez Abel Centeno Estrada, de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada (Noveno Juzgado), ordenó la detención de cinco investigados. Cuatro de ellos fueron detenidos en Lima, Cusco y San Martín. En tanto, la ciudadana colombiana Libia Tatiana Arcila Vila (“Tati”) está no habida.

Según la tesis fiscal, los procesados están relacionados al “Frente del Pueblo”, que “cumpliría una función de dirección, articulación y difusión de lineamientos políticos e ideológicos”, mientras que la “Escuela Rebelde Saturnino Huillca desarrollaría actividades de formación, captación y renovación de cuadros”.

De acuerdo a la investigación, Mosqueira y Arcila se reunieron en la casa del progenitor de la diputada, y fueron instruidos por el tío de la misma en el manejo de armas, en San Martín.

Luego, acudieron a jornadas de “entrenamiento” militar, entre otras actuaciones. Mejía, en tanto, es sindicada de facilitar su vivienda para estudiar la trayectoria del MRTA y el libro “Revolución en los Andes”, del excabecilla terrorista Víctor Polay Campos, el intento de sabotaje a una vía férrea, entre otros.

Para solicitar la detención preliminar, la Fiscalía presentó informes de la Dircote, las declaraciones y grabaciones de un agente especial infiltrado, así como elementos de una denuncia anónima.

El juez Centeno consideró que todo ello configura el “nivel de sospecha exigible” en esta fase de la investigación; esto es, en la fase preliminar.