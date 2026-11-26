



Una reunión de trabajadores de Construcción Civil terminó mal, luego que agredieran al maestro de obras, Vidal Mendoza Torpoco, quien fue apuñalado y está internado en un hospital.

Según las investigaciones, le habrían exigido a Vidal Mendoza, un ‘derecho de piso’ y temas laborales, por lo que se inició una gresca y fue atacado.

Ante las evidencias, la Quinta Fiscalía Penal Corporativa de Huancayo, logró 9 meses de prisión preventiva contra Brayan Escobar, Jefferson Escobar y Gianpier Huamán, implicados en el delito de tentativa de homicidio.

El fiscal Elías Salcedo, en audiencia señaló que el agraviado la mañana del 16 de noviembre tuvo una reunión de trabajo con su sobrino y otro obrero. Todos acordaron dirigirse a una obra de construcción, en el camino ingresaron a libar en una tienda del parque de San Pedro, El Tambo donde se produjo la riña.

AL PENAL

Pasado el mediodía, se acercó Brayan Escobar ‘Chito’ quien le habría exigido el cupo, se pelearon pero Brayan se retiró vociferando amenazas de muerte contra la víctima e hizo llamadas.

Poco después, Vidal Mendoza, con sus acompañantes se retiró con dirección a su domicilio y las 16:00 horas, en el auto W3L-112 llegaron Gianpier Huamán, Jefferson Escobar ‘Pechón’ y Brayan Escobar, quienes provistos de cuchillos ingresaron al inmueble del agraviado.

Testigos refieren que Gianpier Huamán sujetó a la víctima de sus brazos, mientras que Brayan Escobar lo apuñaló en la cabeza, tórax, brazos y espalda. Cuando los familiares del agraviado intentaron detener la agresión, los investigados les lanzaron piedras, luego huyeron, siendo detenidos por la Policía.

Tras la audiencia de prisión preventiva por tentativa de homicidio, los acusados serán llevados al penal de Huamancaca.