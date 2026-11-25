Un conductor que realizaba servicios de taxi por aplicativo fue detenido por la Policía en el distrito de El Tambo, tras ser denunciado por el presunto robo de un teléfono celular a uno de sus pasajeros en Huancayo.

La intervención se realizó durante el denominado “Operativo Impacto”, en el frontis de una vivienda ubicada en el pasaje Primavera N.° 224. El detenido fue identificado como Alexis Orlando Taype Pacheco, de 22 años.

Según la denuncia presentada por Franklin Leone Ollero Tejada, de 26 años, solicitó un servicio mediante la aplicación InDrive para trasladarse hasta su domicilio, ubicado en la avenida San Carlos N.° 2380, en Huancayo. El vehículo asignado era un automóvil Suzuki Ciaz blanco, de placa W3L-091.

Denuncia que fue agredido durante el viaje

El pasajero manifestó que, cuando llegaron a la intersección de la avenida Santiváñez con el pasaje San Fernando, el conductor estacionó el automóvil y lo golpeó con los puños en el rostro. Posteriormente, según su versión, le quitó su celular Samsung Galaxy S25 de color azul.

El agraviado indicó que logró salir del vehículo y escapar en dirección a la avenida San Carlos, luego de percatarse de que el automóvil permanecía estacionado.

Tras la denuncia y las diligencias policiales, los agentes intervinieron al presunto implicado e incautaron el vehículo señalado por el pasajero. El joven fue trasladado a la Comisaría PNP de Huancayo para continuar con las investigaciones por el presunto delito de robo.