El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, destacó el dinamismo de la economía peruana y la evolución de indicadores como el consumo, las ventas y el empleo formal. Sin embargo, advirtió que el Fenómeno El Niño representa uno de los principales riesgos para el crecimiento económico del país, debido a sus posibles efectos sobre la producción y los precios de los alimentos.

“¡El Niño, el problema es el Niño!“, dijo Velarde este miércoles 25 de noviembre, durante la segunda jornada de CADE Ejecutivos 2026, que se realiza en Urubamba, Cusco.

Durante su exposición, titulada “Oportunidades del Perú”, Julio Velarde señaló que el producto no primario, excluyendo pesca, agricultura y minería, registra un crecimiento de 4,7%. También resaltó que la recaudación del IGV aumentó 17,2% en octubre y que las ventas reportadas por las empresas a la Sunat se encuentran cerca del 20%, indicadores que, según explicó, reflejan una demanda sólida y contradicen las versiones sobre una desaceleración económica.

En cuanto al mercado laboral, indicó que el empleo formal privado mantiene un crecimiento superior al 5%, pese a una reciente ralentización. En el sector agrícola, las cifras disponibles hasta septiembre muestran un incremento mayor al 4%. Asimismo, destacó la evolución del consumo interno de cemento y precisó que los indicadores presentados corresponden a registros administrativos reales, no a estimaciones.

El titular del BCRP sostuvo que estos indicadores permiten proyectar un buen crecimiento económico para el próximo año, siempre que no se produzcan cambios bruscos en las expectativas y que el impacto climático no sea demasiado destructivo. No obstante, alertó que las temperaturas registradas en el océano mediante boyas muestran el mayor incremento frente a los valores habituales desde que se cuenta con estos registros históricos, lo que podría ocasionar daños importantes y presionar al alza los precios de los alimentos.

“Hemos recolectado las temperaturas con boyas obviamente las antiguas, desde 1800 (...) las temperaturas que estamos viendo ahora (...) es el mayor aumento, entonces el daño puede ser fuerte, la presión sobre el precio de los alimentos va ser fuerte y eso hay que tener en cuenta” , dijo.

Por otro lado, Velarde se refirió a la estabilidad política como un factor determinante para atraer inversiones. Comentó que en sus reuniones con inversionistas extranjeros todavía recibe preguntas sobre la continuidad del Gobierno.

En ese sentido, consideró altamente improbable que un presidente sea removido si se requiere el respaldo de dos tercios del Senado y de la Cámara de Diputados.

A su juicio, una mayor estabilidad institucional permitiría evitar la constante rotación de presidentes, ministros y funcionarios que ha afectado al país y limitado sus posibilidades de crecimiento.

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