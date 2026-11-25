La economía peruana tiene capacidad para alcanzar un crecimiento anual del 4%, siempre que el país logre fortalecer su capital humano, mejorar su infraestructura y aprovechar los avances tecnológicos, sostuvo Álvaro Monge, gerente general de la consultora económica Macroconsult.

El economista presentó este diagnóstico durante la sesión “Cómo está nuestra economía hoy, qué se espera de mañana”, desarrollada el martes 24 de noviembre, en la primera jornada de CADE Ejecutivos 2026, en Urubamba, Cusco.

Durante su exposición, Monge analizó las perspectivas de crecimiento del país, la inflación, la estabilidad monetaria, las cuentas externas y el potencial productivo de las regiones.

¿Qué necesita el Perú para crecer 4% al año?

El gerente general de Macroconsult identificó la recuperación de los niveles de capital humano y la adaptación a los cambios tecnológicos como condiciones necesarias para acelerar el crecimiento económico.

“¿Tenemos capacidad para crecer 4%? Sí. En la medida de que logremos recuperar los niveles de capital humano y en la medida de que podamos administrar adecuadamente el cambio tecnológico disruptivo que estamos viviendo”, manifestó Monge.

El especialista destacó dos ámbitos prioritarios para mejorar la productividad nacional: la infraestructura y el capital humano, que comprende los conocimientos, habilidades y capacidades de la población.

Inteligencia artificial será clave para mejorar la productividad

Respecto a los avances tecnológicos, Monge consideró que el Perú debe concentrar sus esfuerzos en la incorporación eficiente de herramientas de inteligencia artificial (IA) en sus actividades productivas.

“Lo que podemos hacer es adoptarla y adoptarla de la manera más rápida y manera más eficiente posible”, señaló el economista.

Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer la colaboración entre empresas de distintos tamaños y las instituciones públicas para aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

Monge planteó la necesidad de establecer condiciones que permitan extender los beneficios del crecimiento económico a más ciudadanos y regiones del país.