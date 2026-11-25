El alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes, sostuvo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) debería asumir la inversión para construir tres nuevos puentes sobre el río Ica, luego de las advertencias sobre las estructuras que representarían obstáculos para el paso del caudal.

La autoridad edil consideró necesaria su renovación para garantizar la seguridad ante posibles crecidas y evitar riesgos de inundación. “El Ministerio de Transportes debería hacer la intervención ahí”, manifestó.

Declaraciones de edil

Reyes explicó que una de las alternativas inmediatas sería la instalación de puentes Bailey, debido a que el MTC cuenta con este tipo de estructuras que permitirían restablecer rápidamente la conexión entre los distritos. “Hay que reponer los puentes lo más rápido posible”, expresó. Sin embargo, señaló que también se requiere desarrollar proyectos definitivos que respondan a las nuevas condiciones hidráulicas del río.

Sobre el origen del problema, el burgomaestre indicó que las modificaciones realizadas en la sección hidráulica del río Ica no fueron acompañadas por una adecuada renovación de algunas estructuras. Al referirse al puente Puno, cuestionó las decisiones adoptadas durante su intervención y explicó que el cambio en las características del cauce obligaba a diseñar nuevos puentes. “El cambio de la sección hidráulica del río obliga a toda una modificación de esos puentes”, precisó.

Asimismo, señaló que los puentes Bernales y Huancavelica ya fueron considerados bajo el nuevo diseño hidráulico, a diferencia de otras estructuras antiguas que todavía representan interrupciones en el cauce. Entre ellas mencionó el puente Socorro, cuya reconstrucción consideró necesaria. También sostuvo que Ica requiere una mayor cantidad de conexiones para comunicar el cercado con Parcona y La Tinguiña. “Necesitamos la mayor cantidad de puentes para poder unir estos centros poblados”, afirmó.

Respecto a las familias asentadas en las riberas del río, Reyes indicó que había solicitado reiteradamente a los ministros y viceministros evaluar su reubicación. Como alternativa, mencionó los terrenos recuperados en el sector de La Victoria, donde podría desarrollarse un programa habitacional. “Ahí podemos programar un programa de vivienda que pueda beneficiar a todos los pobladores que están en las riberas del río Ica”, sostuvo.

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