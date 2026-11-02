Por encargo del Gobierno Regional de Ica, en coordinación con la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, se desarrolló una capacitación técnica dirigida a funcionarios de las municipalidades provinciales y distritales de la región.

Normativa del MTC

El representante técnico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ing. Cristhian Isla Zúñiga, expuso sobre Derecho de Vía y Gestión de Activos Viales del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC).

La capacitación se realizó los días 28 y 29 de octubre, con la participación de funcionarios de distintas municipalidades de la región. Los conocimientos impartidos contribuirán a fortalecer la toma de decisiones y mejorar la gestión de la infraestructura vial, especialmente en lo relacionado con el derecho de vía, la franja de terreno donde se construyen y desarrollan las carreteras y sus obras complementarias, cuya regulación y protección se encuentran establecidas en la normativa del MTC.

Por su parte, la directora regional de Transportes y Comunicaciones, Dra. María Aragonez Vente, agradeció al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por brindar esta capacitación, destacando su importancia para fortalecer las capacidades del personal técnico y legal vinculado a la infraestructura vial.

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