El proyecto de mejoramiento y ampliación de la carretera Panamericana Sur, en el tramo Guadalupe–Ica–desvío Ocucaje, fue uno de los principales temas abordados durante una reunión entre representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el gobernador regional electo de Ica, Juan Mendoza Uribe, y los alcaldes provinciales electos de Ica, Nasca, Chincha y Palpa.

Proyecto vial

La iniciativa contempla la construcción de tres intercambios viales y busca mejorar las condiciones de transitabilidad en este importante corredor de la Panamericana Sur. Durante el encuentro, los funcionarios del sector Transportes informaron sobre el avance de los estudios técnicos y las gestiones que aún se encuentran pendientes para continuar con el desarrollo del proyecto.

La reunión fue encabezada por el titular del MTC, Angello Tangherlini, quien estuvo acompañado por la viceministra de Transportes, Gabriela Carrasco Carrasco, además de representantes de Provías Nacional, Provías Descentralizado y las áreas técnicas del ministerio.

En el encuentro también se abordó la necesidad de mantener una coordinación directa entre el Gobierno nacional y las próximas autoridades regionales y municipales para dar continuidad a los proyectos de infraestructura vial considerados para Ica.

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