El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Ica, solicitó a las autoridades priorizar la construcción de un puente carrozable definitivo en el kilómetro 337 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocucaje.

Prevención vial

El gremio advirtió que las intervenciones de emergencia no solucionan la vulnerabilidad de este tramo frente a las quebradas que se activan durante las lluvias y que ponen en riesgo la continuidad del tránsito y las actividades económicas de la región.

En su pronunciamiento, encabezado por el decano departamental Ángel Huanca Borda, la institución sostuvo que la zona requiere una solución de ingeniería permanente. “Esta problemática no debe seguir siendo atendida únicamente mediante intervenciones de emergencia”, señaló el gremio, al plantear la construcción de un puente con diseño hidráulico y estructural adecuado, acompañado de obras de encauzamiento y protección.

Los antecedentes más recientes se remontan a febrero de 2026, cuando las lluvias registradas en las partes altas de Yauca del Rosario provocaron huaicos que afectaron la Panamericana Sur. El tránsito en el kilómetro 337 permaneció restringido durante aproximadamente 68 horas, luego de dos episodios que comprometieron la plataforma vial y obligaron a desplegar maquinaria para recuperar la circulación.

Los huaicos en el sector de Ocucaje han provocado reiteradas interrupciones en la carretera Panamericana Sur durante los últimos años. En marzo de 2017, un huaico bloqueó la vía a la altura del kilómetro 333, dejando vehículos varados; en marzo de 2023, las lluvias afectaron los kilómetros 333 al 337 y generaron largas colas de unidades; mientras que en febrero de 2024, otro deslizamiento restringió el tránsito en el kilómetro 337 y afectó campos de cultivo y criaderos de pollos en el sector de Pinilla. La emergencia volvió a repetirse en febrero de 2026, cuando dos huaicos mantuvieron el tránsito interrumpido durante aproximadamente 68 horas, evidenciando la vulnerabilidad de este tramo y la necesidad de una solución definitiva.

La emergencia dejó cientos de vehículos varados en un tramo de aproximadamente 20 kilómetros, mientras que los usuarios del transporte colectivo afrontaron incrementos en las tarifas. El pasaje de Ica a Palpa pasó de S/20 a S/50, mientras que el servicio hacia Nasca subió de S/30 a S/80, según reportes difundidos durante la interrupción de la vía.

A los daños en la carretera se sumaron las afectaciones agrícolas ocasionadas por el desborde del río Ica en sectores de Ocucaje. De acuerdo con reportes difundidos en febrero, cerca de 90 hectáreas de terrenos agrícolas resultaron afectadas, entre cultivos de granada, higo y uva pisquera, además de terrenos preparados para la siembra de zapallo. El INDECI también reportó daños en la producción agrícola y en la infraestructura de riego en sectores como Córdova, San José de Pinilla y San Felipe.

Ante estas afectaciones, la Dirección Regional Agraria de Ica desplegó especialistas para evaluar los daños en los cultivos de granado, pallar y pecano, principalmente en Pinilla y Córdova. El levantamiento de información buscaba gestionar la posible indemnización de los productores mediante el Seguro Agrícola Catastrófico, mientras los agricultores reclamaban medidas de prevención para reducir el impacto de nuevas crecidas del río.

En cuanto a la carretera, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante Provías Nacional, ejecutó trabajos de emergencia para limpiar la zona, retirar material acumulado y recuperar la plataforma afectada. Posteriormente, el 20 de marzo concluyó la rehabilitación del kilómetro 337+400 con 70 metros cúbicos de mezcla asfáltica en frío sobre un área de 690 metros cuadrados. El sector también anunció gestiones para implementar un puente modular que permita el paso del agua por debajo de la vía.

La alcaldesa de Ocucaje, Laura Peña Valencia, había advertido en febrero que los huaicos en este punto se presentaban por tercer año consecutivo y solicitó la construcción de un puente vehicular. El Colegio de Ingenieros coincide con esa preocupación y sostiene que la repetición de las emergencias demuestra que las reparaciones provisionales no bastan para proteger la infraestructura ni evitar perjuicios a transportistas, agricultores y demás usuarios.

El gremio considera que la obra debe tratarse como un proyecto de alcance nacional, debido a que la Panamericana Sur es uno de los principales corredores logísticos del país. En su pronunciamiento, sostuvo que una solución definitiva permitiría “garantizar la seguridad vial, evitar interrupciones por huaicos y proteger el desarrollo económico” de la región, por lo que pidió la intervención coordinada de las autoridades competentes.

El pedido se produce en medio de la preocupación por las condiciones meteorológicas y el escenario previsto ante el Fenómeno El Niño. Las alertas por lluvias mantienen en atención a las autoridades debido al riesgo de activación de quebradas, desbordes e inundaciones. Aunque no corresponde atribuir automáticamente cada emergencia a este fenómeno, los antecedentes de febrero evidencian la exposición del distrito tanto a daños en la infraestructura vial como a afectaciones de la actividad agrícola.

Desde una perspectiva técnica, el Colegio de Ingenieros plantea construir un puente carrozable con diseño hidráulico y estructural adecuado, acompañado de obras de encauzamiento y protección. La propuesta busca permitir que el agua de las quebradas cruce de manera segura sin comprometer la plataforma de la carretera. El gremio pide que las autoridades prioricen el proyecto para reducir la recurrencia de emergencias en el kilómetro 337 y proteger la conectividad, el transporte y las actividades productivas de Ocucaje.

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