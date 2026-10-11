Cinco personas fallecieron la madrugada de este sábado 10 de octubre tras un violento choque frontal entre un automóvil station wagon y una camioneta SUV en el kilómetro 352 de la carretera Panamericana Sur, en el sector de las Pampas de Ocucaje, región Ica.

Tragedia vial

El accidente ocurrió aproximadamente a las 4:30 a. m. y dejó la unidad menor completamente destrozada, mientras la Policía y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

Las víctimas viajaban en un station wagon Toyota blanco, de placa Y10-501, que se desplazaba desde la ciudad de Ica con dirección a Abancay. El vehículo colisionó frontalmente contra una camioneta Mitsubishi Montero Sport azul oscuro, de placa ACH-538, que circulaba en sentido contrario. La fuerza del impacto provocó la muerte de los cinco ocupantes del automóvil.

Los fallecidos fueron identificados como Pabel Richard Saune Villcas (32), quien conducía el station wagon; Rubén Ventura Pumapillo (38); Arturo Aguirre Rodríguez (38); Roy Salas Ocsha (33); y Edison Martín Kari Ventura (32). De acuerdo con la información difundida, las víctimas procedían de distintas localidades, entre ellas Abancay, Andahuaylas, Apurímac y Áncash.

Según las primeras indagaciones de la Policía de Carreteras, la camioneta Mitsubishi habría invadido el carril contrario e impactado contra el station wagon. Otro factor que se encuentra bajo evaluación es la presencia de una densa neblina en el tramo de las Pampas de Ocucaje durante las primeras horas del día.

La magnitud del impacto dejó la carrocería del station wagon severamente destrozada, con sus cinco ocupantes atrapados entre los fierros retorcidos. Durante las primeras diligencias, los cuerpos permanecieron dentro del vehículo mientras los efectivos policiales y representantes del Ministerio Público realizaban las actuaciones correspondientes.

El conductor de la camioneta Mitsubishi, quien viajaba solo, sobrevivió al choque y presentó lesiones, según los reportes difundidos. Tras recibir atención médica inicial, fue trasladado a la comisaría del distrito de Santiago, donde quedó bajo custodia policial para las investigaciones.

Efectivos de la Policía Nacional acordonaron la zona para facilitar el trabajo de los peritos de tránsito y del personal de Criminalística. Representantes del Ministerio Público también acudieron al lugar para supervisar las diligencias y disponer el levantamiento de los cuerpos, que posteriormente fueron trasladados a la Morgue Central de Ica.

El accidente ocasionó restricciones temporales en la circulación vehicular por este tramo de la Panamericana Sur mientras se desarrollaban las labores policiales y fiscales. Según la información reportada desde la zona, el tránsito fue restablecido progresivamente después de aproximadamente una hora y media.

Entre los datos difundidos sobre las víctimas, se informó que Edison Martín Kari Ventura, de 32 años, era ingeniero agroindustrial y natural de la comunidad de Siusay, distrito de Lambrama, provincia de Abancay, Apurímac. Por su parte, Pabel Richard Sauñe Villcas, también de 32 años y natural de Nueva Granja, provincia de Abancay, dejaría un niño de 9 años en la orfandad.

Asimismo, Roy Salas Ocsha, de 33 años, era estudiante y procedía del distrito de Chapimarca, provincia de Aymaraes, Apurímac. Rubén Ventura Pumapillo, cuya edad fue reportada como 38 años en una publicación y 39 en otra, dejaría una hija de 18 años. Arturo Aguirre Rodríguez, de 38 años, fue identificado como conductor y natural de Abancay. Las diferencias en las edades reportadas deberán ser contrastadas con los registros oficiales.

La tragedia también generó mensajes de pesar en Apurímac. El Gobierno Regional, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, lamentó el fallecimiento de Roy Salas Ocsha y Edison Kari Ventura, a quienes identificó como compañeros de trabajo del Proyecto Regional Miel de Abejas. Ambos estaban vinculados a las labores de apicultura y al desarrollo de esta iniciativa regional, según la información proporcionada.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Apurímac, expresó sus condolencias por la muerte del ingeniero Roy Salas Ocsha. La institución manifestó su solidaridad con sus familiares, amigos y seres queridos, y destacó el recuerdo y el legado profesional que dejaba entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y trabajar con él.

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