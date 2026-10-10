Un accidente de tránsito registrado en la carretera Panamericana Sur, en la región Ica, dejó cinco personas fallecidas luego de que el vehículo en el que viajaban colisionara con una camioneta. Según el reporte de RPP, el siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 352 y movilizó a efectivos policiales, quienes iniciaron las diligencias para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con la información policial, las cinco víctimas se desplazaban en un Station Wagon blanco desde la ciudad de Ica con dirección al sur cuando se produjo el impacto. Las imágenes del lugar muestran que la parte delantera del automóvil quedó severamente dañada tras la colisión.

Los ocupantes del vehículo menor fallecieron y sus cuerpos permanecían en el interior a la espera de la llegada del Ministerio Público para realizar el levantamiento correspondiente. En tanto, el conductor de la camioneta involucrada presentó golpes y lesiones, según los primeros reportes.

Investigación en curso

Tras el choque, los agentes acordonaron el área para facilitar las diligencias y evitar interferencias durante las primeras acciones de investigación. Personal de Criminalística también acudió al lugar para recoger evidencias y recabar testimonios que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió la colisión y establecer las posibles responsabilidades. El levantamiento de los cuerpos quedaba pendiente de la intervención del Ministerio Público.