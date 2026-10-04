Un hombre y una mujer resultaron gravemente heridos luego de que la motocicleta en la que viajaban impactara contra una camioneta cerca de las 11:55 de la mañana, en el kilómetro 277 de la Panamericana Sur. El accidente ocurrió en el carril de norte a sur, frente al fundo Agrolatina, en el distrito de Salas Guadalupe.

Grave accidente

Testigos señalaron que la camioneta de placa F7T-765 habría salido del fundo con la intención de cruzar la carretera y, en esas circunstancias, la motocicleta de placa 0554-ID terminó chocando contra el lateral izquierdo del vehículo, cerca de la llanta posterior. El fuerte impacto provocó importantes daños en la parte delantera de la motocicleta.

Los dos ocupantes de la moto fueron auxiliados y trasladados al Hospital Regional de Ica, uno mediante una ambulancia de Coviperú y el otro en un patrullero. Mientras tanto, el conductor de la camioneta fue conducido a la comisaría del sector y los vehículos involucrados fueron retirados de la carretera para las diligencias destinadas a esclarecer cómo ocurrió el accidente.

Según la información proporcionada de los registros de Sunarp, la motocicleta figura a nombre de Marcelo Paolo Acosta Rosado, aunque no se ha determinado si era quien conducía al momento del choque. Por su parte, la camioneta se encuentra registrada a nombre de la empresa San Francisco y C S.A.C.; las autoridades continuarán con las investigaciones para establecer las responsabilidades correspondientes.

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