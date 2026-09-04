Un fuerte accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este 3 de setiembre, a la altura de ElectroDunas, en la carretera Panamericana Sur, luego de que una mototaxi impactara violentamente contra la parte posterior de un bus que se encontraba estacionado en plena vía.

Siniestro vial

La mototaxi, de color azul y con placa 8040-8Y, chocó contra el bus de placa B8F-966, quedando completamente destrozada debido a la fuerza del impacto. El conductor quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la unidad.

Hasta el lugar llegaron efectivos del Cuerpo General de Bomberos, quienes realizaron las labores de rescate para liberar al mototaxista y posteriormente trasladarlo de emergencia al hospital.

El accidente vuelve a poner en el centro del debate el riesgo que representan los vehículos de transporte pesado que permanecen estacionados o detenidos en plena Panamericana Sur, especialmente durante la madrugada.

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