Un fuerte accidente de tránsito se registró en la intersección de las avenidas San Martín y Túpac Amaru, en la provincia de Ica, donde se vieron involucrados dos vehículos, entre ellos una unidad en la que se desplazaba el alcalde del distrito de Los Molinos, Jorge Daniel Pérez Hernández, conocido como “Koki” Pérez.

Siniestro vial

Uno de los vehículos involucrados es un automóvil Toyota de placa BDD-270, de color rojo, que terminó parcialmente volcado y con importantes daños materiales tras el impacto.

El otro vehículo corresponde a un Toyota de placa AUF-111, unidad de propiedad del alcalde del distrito de Los Molinos, en la que se encontraba el burgomaestre. Este automóvil sufrió daños considerables en la parte delantera como consecuencia de la colisión.

Tras el accidente, personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegó hasta el lugar y trasladó en ambulancia a una persona que resultó herida. Efectivos de la Policía Nacional también acudieron a la zona para realizar las diligencias.

Una cámara de seguridad registró el momento del violento impacto entre ambas unidades, imágenes que serán parte de los elementos que permitan esclarecer cómo ocurrió el siniestro.

A través de un comunicado, la Municipalidad Distrital de Los Molinos confirmó que el alcalde Jorge Daniel Pérez Hernández se encontraba en el vehículo oficial al momento del accidente y señaló que el hecho ocasionó daños materiales.

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