Un accidente de tránsito se registró aproximadamente a las 3:00 de la madrugada de este sábado 29 de agosto en la avenida José Matías Manzanilla, en la ciudad de Ica, donde un automóvil impactó contra un bus interprovincial, dejando al vehículo menor con la parte delantera severamente dañada.

Siniestros viales

De acuerdo con información preliminar, el automóvil habría invadido el carril contrario, produciéndose una violenta colisión con el bus. El conductor del auto habría presentado presuntos signos de ebriedad.

Como consecuencia del choque, el automóvil terminó con la parte delantera prácticamente destrozada, mientras que ambos vehículos quedaron bajo resguardo policial.

En tanto, otro fuerte accidente de tránsito se registró aproximadamente a las 2:15 de la tarde del sábado 29 de agosto, en el kilómetro 2 de la carretera Interoceánica, tramo Nasca-Puquio, cerca del ingreso al sector de Santa Fe.

El hecho involucró a una motocicleta de placa 2503-BY y una camioneta de marca Toyota. Producto de la colisión, el conductor de la motocicleta resultó herido y quedó tendido a un costado de la vía, siendo auxiliado por personal de emergencia.

Hasta el lugar llegó la ambulancia María Reiche Neumann B-200, perteneciente a la Compañía de Bomberos, cuyos integrantes brindaron atención al herido y posteriormente lo trasladaron al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca para recibir atención médica.

De acuerdo con información preliminar, el motociclista sería un ciudadano de nacionalidad venezolana.

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