Otra familia del distrito de Chincha Baja esta siendo aterrada por facinerosos, que estarían dedicados al delito de extorsión. La denuncia correspondiente fue presentada en la comisaría local por la propietaria de la vivienda que sufrió daños materiales producto de las múltiples balas, percutadas por uno de los hampones encapuchado, que se trasladaba junto con su compinche en una motocicleta.

Ataque criminal

Las investigaciones realizadas por la policía revelan la presencia de dos individuos, ingresando de madrugada con dirección a la casa de la víctima. Ambos llevaban el rostro cubierto para evitar que las cámaras de seguridad capten sus características y al pasar frente a la propiedad, el conductor baja la velocidad, para que su compinche saque el arma de fuego que tenía en su poder y realice los disparos.

Los agentes encontraron seis casquillos en los exteriores de la vivienda atacada por sujetos que están en proceso de identificación. De acuerdo con las investigaciones el hecho habría sido cometido por sujetos que pretenden extorsionar a la familia. Lo sucedido, recientemente, revela un incremento de atentados en el distrito de Chincha Baja, vinculados con casos de extorsión. A los que se suma el crimen de un empresario que fue secuestrado en Pisco.

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