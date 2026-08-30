Otra vez el distrito de Pueblo Nuevo se convierte en escenario de un hecho violento. Un sujeto de identidad por determinar realizó disparos contra una vivienda. La actuación criminal ocurrió en la urbanización Fernando León de Vivero, despertando el terror en la comunidad. Los agentes de la comisaria local permanecen a cargo de las investigaciones sobre el atentado, que sigue en aumento.

Atentado criminal

El hombre a cargo de perpetrar el ataque, paso inadvertido entre las personas que transitaban por el lugar y al localizar la propiedad en donde vive la eventual víctima, no vaciló y desde la vía pública empezó a jalar del gatillo. Fueron pocos segundos para cometer el hecho, pero suficientes para aterrar a una familia y sus vecinos, quienes con temor salieron a las calles, no logrando la detención del facineroso.

Se presume que el atacante abordo una motocicleta para escapar con dirección desconocida. El caso fue reportado a la comisaria y durante las diligencias preliminares fueron encontrados los casquillos a corta distancia de la propiedad. Según una fuente consultada por este medio no hubo personas heridas y no se descarta que se trate de un acto intimidatorio para la obtención de dinero en efectivo.

Los agentes de la unidad de investigación de la delegación distrital continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer el atentado. En ese sentido se vienen localizando las cámaras de seguridad de los alrededores para determinar como ingresa el sujeto a León de Vivero, así como la ruta de escape tras haber aterrado a la población con el uso de arma de fuego.

Los vecinos solicitan reforzar el patrullaje no solo por la vía principal, sino también por los ingresos laterales que tiene la urbanización al colindar con áreas que no están pobladas, y que podrían ser usadas por sujetos que tras la comisión de un hecho delictivo buscan refugiarse en la parte alta del distrito. Así también invocan el mejoramiento del sistema de alumbrado en varias de las calles internas del poblado.

EL DATO: El distrito de Pueblo Nuevo pese a la desarticulación de bandas criminales dedicadas a la extorsión, sicariato, venta de drogas y demás, sigue siendo uno de los que tiene la mayor incidencia delictiva en la provincia.

-10 días atrás una persona murió acribillada en Pueblo Nuevo.

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