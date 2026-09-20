Un presunto delincuente murió y otros tres sujetos fueron detenidos este domingo 20 de setiembre tras una persecución y balacera desatada luego del presunto secuestro de un taxista por aplicativo en la zona norte de Lima.

Según el conductor, cuatro personas -dos hombres y dos mujeres- lo agredieron, le robaron el vehículo y lo mantuvieron retenido mientras lo amenazaban de muerte.

El Escuadrón de Emergencia Norte de la Comisaría de Santa Luzmila (Comas) activó un operativo que desencadenó una persecución de entre 20 y 30 minutos e incluyó un intercambio de disparos.

Durante la huida, los sospechosos chocaron contra un árbol en la Urbanización Pro, en el distrito de Los Olivos, al norte de Lima. El vehículo sufrió daños en los neumáticos, lo que permitió su intervención.

Uno de los implicados resultó herido y fue trasladado al Hospital de Collique, donde se confirmó su fallecimiento.

Los tres detenidos fueron llevados a la comisaría y posteriormente puestos a disposición de la unidad especializada en secuestros y robo agravado, que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos.