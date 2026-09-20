Las ráfagas de disparos que se habían realizado en la Urbanización Popular de Interés Social – Upis Aurora Castilla, en Chincha Alta, alertaron al personal policial. La respuesta de los agentes de dos unidades especializadas permitió la detención de los presuntos integrantes de la banda criminal “Los malditos de Toledo”, además de la incautación de un arma de fuego, municiones percutadas y sin disparar.

Banda delictiva

En el poblado que esta cercano a la ciudad se escucharon varios balazos. Los vecinos por temor a ser alcanzados por una bala perdida, estuvieron refugiados en sus casas, mientras en la vía pública reinaba el miedo. Ninguno de los moradores se atrevía a confrontar a los sujetos que se encontraban detrás de este acto. Solo la presencia de la policía pudo devolver la tranquilidad a la comunidad chinchana.

Los agentes de la Dirección Regional de Inteligencia (Ica) en coordinación con personal del Departamento de Investigación Criminal – Depincri Chincha intervinieron en el lugar, donde se celebraba una reunión social. Era desde esa actividad de donde provenían los múltiples disparos. Dos de los asistentes fueron detenidos en el operativo policial, sindicados de haber participado en el hecho que aterró a la comunidad.

Se trata de Nicolás Tasayco Z. (31) (a) “Calibre” y Armando Torres G. (32) (a) “Chancho”, quienes serían integrantes de la mencionada banda. Entre las especies decomisadas se encuentra un arma de fuego (pistola), calibre 9x19, con número de serie visible, además de nueve municiones sin percutir y 14 casquillos percutados, hallados por los alrededores como evidencia de los múltiples disparos.

Los sujetos conocidos con el alias “Calibre” y “Chancho” fueron puestos a disposición de la sede del Depincri para continuar con las investigaciones por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública en la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte de armas de fuego y/o municiones. La detención fue comunicada al fiscal de turno para continuar con las diligencias correspondientes.

EL DATO: El arma de fuego, hallado con su respectiva cacerina, incautado durante la detención de los sospechosos de ser integrantes de “Los malditos de Toledo” será sometido a pericias correspondientes.

LA CIFRA: 2 sujetos fueron intervenidos en el operativo a cargo de las unidades especializadas.

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