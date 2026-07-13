Por el atentado criminal ocurrido en el asentamiento humano 15 de Agosto, en Chincha Alta, fue detenido P. Morán (34). El sujeto sería el autor de los disparos realizados contra una vivienda. Su captura sucedió durante un operativo policial, siendo encontrado conduciendo un automóvil con aliento alcohólico y en posesión de un arma de fuego con sus respectivas cacerina y municiones.

Captura policial

En la víspera, en la zona alta de la ciudad, se perpetró el ataque, aterrando a la comunidad. Los efectivos de la comisaría de Chincha Alta ubicaron al que sería el responsable del hecho. La captura se realizó en circunstancias que el sospechoso conducía un auto de color azul y al ser interrogado quedó en evidencia que había consumido bebidas alcohólicas, y que además estaba armado con una pistola calibre 380.

El decomiso del arma fue durante la diligencia de registro personal, hallado al lado derecho de su cintura, con al menos 10 balas. Morán fue trasladado a la Sección de Investigación Criminal de la sede policial de Chincha por la presunta comisión del delito contra la Seguridad Pública al ser encontrado con la pistola y por conducción en estado de ebriedad. Además de la sospecha por su participación en el atentado sucedido en 15 de Agosto.

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