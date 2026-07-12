La Policía Nacional del Perú informó sobre la presunta desarticulación de la banda criminal “Los Fríos de Parcona”, cuyos integrantes son investigados por su presunta participación en un atentado con explosivos ocurrido en el sector Botijería Angulo Sur, en agravio de un ciudadano de 45 años. Las investigaciones no descartan que esta organización también esté relacionada con otros hechos similares registrados recientemente en el distrito de Parcona, en la provincia de Ica.

Investigan atentado

Durante el operativo fueron detenidos Richard Jossue Torres Riveros de 20 años, alias “Vago”, y Rodolfo Alonso Galindo Siguas (23), alias “Pelícano”, además de la retención de un adolescente de 17 años identificado con las iniciales Y.A. En la intervención, los agentes incautaron un vehículo, tres cartuchos, dos mechas lentas y tres teléfonos celulares, evidencia que será sometida a pericias para determinar su vinculación con los atentados investigados. Asimismo, uno de los intervenidos registra antecedentes por los presuntos delitos de hurto de vehículo, receptación y peligro común.

Entre los hechos que son materia de investigación figura la detonación de un artefacto explosivo ocurrida durante la madrugada del 8 de julio en el frontis de un restaurante ubicado en la calle Raúl Porras Barrenechea, en el distrito de Parcona. La explosión ocasionó daños en la puerta metálica del negocio y parte de la estructura de concreto del ingreso.

La Policía indicó que la captura de los presuntos integrantes de “Los Fríos de Parcona” forma parte de los operativos ejecutados por la Comisaría de Parcona para enfrentar la criminalidad en la zona. Las investigaciones continúan con el objetivo de establecer si los detenidos participaron no solo en el atentado de Botijería Angulo Sur, sino también en otros ataques con explosivos registrados recientemente en el distrito.

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