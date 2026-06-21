La tranquilidad de los vecinos de la urbanización Santa Rosa del Palmar se vio interrumpida la mañana de este sábado tras el hallazgo de un artefacto explosivo abandonado en la vía pública.

Explosivo abandonado

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar para evaluar la situación. Los agentes procedieron a acordonar varias cuadras a la redonda como medida preventiva. Asimismo, restringieron el tránsito peatonal y vehicular mientras se realizaban las labores especializadas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el artefacto hallado sería una carga de dinamita presuntamente relacionada con un caso de extorsión. Las hipótesis iniciales señalan que el explosivo habría sido colocado como amenaza contra una vivienda ubicada en el sector. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente a quién iba dirigido.

Un video difundido en redes sociales muestra parte del procedimiento ejecutado por los especialistas de UDEX. En las imágenes se observa cómo los agentes colocan dos neumáticos alrededor del explosivo para contener los efectos de la detonación. Esta técnica permitió reducir los riesgos durante la operación. Posteriormente se procedió a la activación controlada del artefacto.

Segundos después se produjo una fuerte explosión que fue escuchada por vecinos de varias cuadras cercanas. El estruendo generó preocupación entre los vecinos, quienes siguieron de cerca el desarrollo de la intervención policial. Pese al impacto sonoro, no se reportaron personas heridas ni daños materiales en viviendas o vehículos.

Luego de neutralizar el explosivo, los agentes realizaron una inspección detallada en los alrededores para descartar la existencia de otros artefactos similares. También efectuaron la recolección de evidencias que podrían ser incorporadas a la investigación. Las diligencias se prolongaron durante varias horas en la zona.

Las autoridades no descartan que el caso esté vinculado a una modalidad de extorsión que busca intimidar a potenciales víctimas mediante el uso de explosivos. Por ello, la Policía Nacional ha iniciado las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables.

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