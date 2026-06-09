Preocupación e indignación ha generado entre los vecinos de la urbanización San Joaquín, en la provincia de Ica, la denuncia sobre un grupo de motociclistas portando escopetas y cazando palomas en plena vía pública.

Indignación vecinal

Los sujetos utilizaban las armas de fuego para abatir a las aves y posteriormente las colgaban en sus motocicletas, exhibiéndolas mientras continuaban su recorrido por la zona.

La situación fue reportada por varios vecinos, quienes expresaron su rechazo no solo por el maltrato hacia los animales, sino también por el riesgo que implica la manipulación y uso de armas de fuego en un área urbana donde transitan familias, niños y adultos mayores.

“Lo más preocupante es que estaban disparando dentro de una zona habitada, quien sabe que tipo de balas usarán, pero es un peligro”, señaló una vecina.

Cabe señalar que, de acuerdo con la normativa vigente, los sujetos podrían ser sancionados con una multa administrativa. En el Perú se permite la caza deportiva de ciertas especies de palomas (como la paloma de castilla, la torcaza o la rabiblanca), pero exclusivamente fuera de las Áreas Naturales Protegidas, y es obligatorio contar con un permiso formal.

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