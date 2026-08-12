Una excavadora valorizada en más de S/200 mil y un campamento presuntamente vinculado a actividades de minería ilegal fueron destruidos durante un operativo de interdicción ejecutado en el caserío Alto Alianza, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, en Huánuco.

La intervención se desarrolló en la cuenca del río Magdalena, como parte de las acciones de lucha contra la minería ilegal y en cumplimiento del Decreto Legislativo N.° 1100. En el operativo participaron efectivos de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) Leoncio Prado, la Comisaría de Aucayacu y personal de la Depopesp-01 Divmcitd-Huallaga, con información proporcionada por agentes especializados de la DIGIM DIVBUS BIO-Ucayali.

Durante el desplazamiento por la zona, los agentes detectaron huellas de un tractor de oruga en la quebrada Shushupe. Siguiendo este rastro, avanzaron aguas arriba durante aproximadamente una hora y media, hasta localizar maquinaria pesada oculta entre la vegetación.

A unos 15 metros de la quebrada encontraron una excavadora Zoomlion, modelo ZE215G, de color plomo con verde limón. La maquinaria se encontraba estacionada y cubierta con una malla de rafia verde. En el lugar no se encontraron personas vinculadas a la excavadora.

Tras el hallazgo, la Policía comunicó el hecho al Ministerio Público y procedió a inmovilizar la maquinaria hasta la llegada de un representante de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Leoncio Prado. Luego de verificar las condiciones del lugar, el fiscal dispuso la interdicción e inutilización de la excavadora, al considerar que se encontraba en una zona vinculada a actividades de minería ilegal.

Personal especializado colocó cargas explosivas para dejar la maquinaria fuera de funcionamiento. La diligencia se realizó en presencia del representante del Ministerio Público y del abogado que participó en la intervención. Finalmente, la excavadora quedó completamente inutilizada.

Hallan campamento y equipos para extracción de minerales

Durante el registro del sector, los agentes también ubicaron un campamento rústico que habría sido utilizado para actividades extractivas. En su interior encontraron motores, mangueras de succión y drenaje, herramientas, prendas de vestir, víveres y un bidón con aproximadamente cinco galones de gasolina.

Asimismo, fue hallada una estructura metálica conocida como “chute”, utilizada para el lavado, separación y recuperación de minerales metálicos, entre ellos el oro. La estructura tenía aproximadamente dos metros de largo, tres metros de ancho y cuatro metros de alto, y contaba con plataformas cubiertas con tapetes o alfombras.

En el área también se identificaron excavaciones, zonas abiertas asociadas a actividad minera y mangueras de succión conectadas a una poza de estancamiento de la quebrada.