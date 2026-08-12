Después de un estricto trabajo de control territorial y vigilancia permanente, agentes de la comisaría San José, en Pacasmayo, lograron desarticular la presunta banda criminal “Los Rápidos de San José”, presuntos responsables del robo agravado en agravio de una ciudadana.

VER MÁS: La Libertad: Vientos fuertes afectan cuatro colegios en la región

Se trata de José More Malca (29), José Vargas Rodríguez (19) y Ángel Gutiérrez Romero (18), quienes, según la Policía, ya registran antecedentes por hechos delictivos en febrero y marzo del presente año.

Su captura se logró gracias a la coordinación entre monitoreo de cámaras de videovigilancia y despliegue inmediato del personal.

Los sospechosos fueron capturados a la altura de la carretera de penetración a Cultambo. Al realizarles el registro personal se recuperaron dos celulares, una cartera y cuatro tarjetas de crédito de una de sus últimas víctimas.

Además se incautaron cuatro celulares adicionales y un vehículo Toyota Yaris utilizado en los ilícitos. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público.