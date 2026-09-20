La presidenta Keiko Fujimori afirmó que su gobierno tomará “fuertes decisiones” para restablecer el orden y la paz en todo el territorio nacional. Las declaraciones las hizo durante la ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas, realizada este domingo en la Plaza de la Bandera, en Pueblo Libre.

“Y el mensaje es solo uno: en el Perú no habrá territorio con miedo. Tomaremos fuertes decisiones, todas las que sean necesarias, para restablecer el orden y la paz en nuestro país. Y sé que cuento con ustedes”, señaló la jefa de Estado.

La mandataria señaló que las nuevas formas de criminalidad representan un desafío para el Estado y remarcó que, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, tiene la responsabilidad de conducir, establecer prioridades y tomar decisiones.

“Como presidenta de la república ejerzo la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. Y para mí es una responsabilidad, no un privilegio. Lo entiendo como un deber: el deber de conducir, el deber de establecer prioridades, el deber de tomar decisiones”, indicó.

En ese sentido, destacó el papel de las instituciones castrenses en la defensa de la soberanía y el apoyo a la población durante situaciones de emergencia.

Durante su discurso, Keiko Fujimori resaltó el vínculo histórico del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea con el país, y evocó las figuras de Miguel Grau, Francisco Bolognesi y José Abelardo Quiñones como símbolos de las tres instituciones.

También rindió homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida en cumplimiento del deber y destacó la necesidad de reconocer a sus familias.

Asimismo, rindió homenaje a Nuestra Señora de la Merced, Gran Mariscala y Patrona de las Armas del Perú, y pidió protección para los integrantes de las Fuerzas Armadas y sus familias.

En la actividad participaron el presidente del Congreso, Miguel Torres; el titular del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa; y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Briceño, además de los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea.

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