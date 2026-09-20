El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) exigió una investigación profunda por el asesinato de la comunicadora Susy Aponte Polo, conocida como “China Polo”, ocurrido este sábado 19 de setiembre en Caraz, Áncash.

La periodista, de 43 años, era candidata al Gobierno Regional de Áncash por el movimiento Socios por Áncash y realizaba actividades de campaña cuando fue atacada a balazos .

Aponte Polo fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de Caraz tras resultar herida por proyectiles de arma de fuego, pero falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Durante el ataque, otro hombre también resultó herido y permanece bajo atención médica.

Tras conocerse el crimen, el CPP se pronunció mediante su cuenta oficial en X y pidió a las autoridades determinar las circunstancias del asesinato y establecer el móvil. “Es necesario que se esclarezcan los móviles del homicidio”, señaló la organización en su pronunciamiento.

El gremio periodístico también expresó su preocupación por otros casos de comunicadores asesinados cuyos móviles, según indicó, aún no han sido esclarecidos. En ese sentido, remarcó la importancia de que las investigaciones permitan determinar responsabilidades y evitar que estos hechos permanezcan impunes.

El pedido del CPP se produce mientras la Policía Nacional y el Ministerio Público realizan las primeras diligencias para esclarecer el crimen.

Las autoridades deberán determinar el móvil del ataque, establecer si participaron otras personas y precisar las responsabilidades correspondientes.

El Consejo de la Prensa Peruana solicita una profunda investigación por el asesinato de la comunicadora Susy Aponte Polo, conocida como 'China Polo', ocurrido hoy.



Es necesario que se esclarezcan los móviles del homicidio.



Otros casos de asesinatos no han sido esclarecidos. — Consejo de la Prensa Peruana (@ConsejodePrensa) September 19, 2026

🚨 #LoÚltimo | Fiscalia Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de feminicidio en agravio de Susy Aponte, candidata al Gobierno Regional, quien… pic.twitter.com/WOyU4iK2tr — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 19, 2026

El ataque también dejó a otra persona herida, quien fue trasladada a un establecimiento de salud.

La Fiscalía y la PNP continúan con las diligencias para establecer el móvil del ataque en la avenida Ramón Castilla y determinar las responsabilidades correspondientes.

La Policía detuvo a un ciudadano de nacionalidad venezolana, señalado preliminarmente como presunto autor del ataque, a quien se le incautó una pistola. El intervenido fue puesto a disposición de las autoridades y es interrogado por el Ministerio Público.

Aponte Polo había denunciado días atrás que venía recibiendo amenazas y que otras personas habían sacado líneas telefónicas a su nombre de manera irregular.

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