En un fundo agrícola del centro poblado El Guayabo, en el distrito de El Carmen, un agente de seguridad fue atacado a balazos, al parecer, por asaltantes. La policía al llegar al lugar encontró manchas de sangre en el camino, que corresponde a la víctima J. Valdés de 54 años, quien fue ingresada al área de trauma shock del Hospital San José de Chincha. De acuerdo con las investigaciones preliminares se trataría de un asalto y robo a mano armada.

Agente baleado

El agraviado, aparentemente, prestaba servicios en la zona, cuando fue sorprendido por delincuentes. Uno de estos tenía un arma de fuego, usada para atemorizar al vigilante con la intención de despojarlo de sus pertenencias. Sin embargo, la víctima habría intentado oponer resistencia, siendo en esas circunstancias herido de bala. Valdés quedó solo sin encontrar ayuda y rodeado de sembríos, mientras el atacante escapó con rumbo desconocido.

Por azares del destino un agricultor llegó por el lugar para realizar el riego de su campo y al escuchar los gritos de dolor de una persona fue buscando de donde provenía. El vigilante tuvo suerte, estaba herido, pero con vida. El hombre de campo solicitó el servicio de un mototaxista para llevar al agraviado hacia emergencia del Hospital San José de Chincha, siendo ingresado al área especializada por la herida causada por proyectil de arma de fuego.

Los efectivos de la comisaría del distrito de El Carmen fueron alertados por la población sobre este hecho y en las diligencias respectivas hallaron manchas de sangre, y un casquillo de la pistola usada en el evento criminal contra el vigilante de 54 años. Se presume que el disparo fue a corta distancia y en el espacio donde la víctima realizaba sus labores.

La policía continúa con las investigaciones para ubicar al responsable del ataque armado y a los que estuvieron acompañándolo y facilitaron la fuga. El testimonio del agraviado es pieza clave para conocer la característica del sujeto que realizó el disparo. No se descarta que el agresor había monitoreado los movimientos de la víctima antes de ejecutar el asalto y robo con arma de fuego, que irrumpe con la tranquilidad de los carmelitanos.

EL DATO: La oportuna llegada del agricultor y la respuesta inmediata de un mototaxista, que no dudo en llevar al herido hacia el hospital San José evitaron que ocurra una tragedia en el centro poblado Guayabo.

LA CIFRA: 1 casquillo de arma de fuego fue encontrado durante las diligencias.

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