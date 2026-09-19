Mario Hart se pronunció luego de que Sergio Baigorria, hermano de Alejandra Baigorria, cuestionara públicamente al piloto y lo calificara de “vividor”.
Hart explicó que su decisión de no responderle está relacionada con el vínculo que mantiene con la familia de su expareja.
“Por respeto a Alejandra, que si bien no tenemos una relación de amistad y nada, dentro de lo normal siempre se ha referido bien a mí y no hemos tenido ningún tipo de conflicto; por respeto a su papá, que lo veo mucho en las carreras; por respeto a su hermano Dereck, con quien también lo veo y le he prestado cosas; por respeto a su familia, voy a preferir no decir nada”, manifestó.
Sobre su relación con Sergio durante el tiempo que estuvo con Alejandra, Hart indicó que no existió mucha cercanía entre ambos y que tenía mayor afinidad con Derek Baigorria.
“Sergio nunca estuvo muy presente en mi relación con Alejandra. Creo que mucha más afinidad tenía con Derek, que ha sido aficionado a los autos, más cosas en común”, comentó.
Luego continuó con: “sus razones tendrá, sus motivos, no lo sé, no me interesa tampoco. Nunca fue importante, para mí es como leer a un hater más”.
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