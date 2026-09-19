El piloto de carreras decidió no entrar en una confrontación con Sergio Baigorria.
El piloto de carreras decidió no entrar en una confrontación con Sergio Baigorria.

Mario Hart se pronunció luego de que Sergio Baigorria, hermano de Alejandra Baigorria, cuestionara públicamente al piloto y lo calificara de “vividor”.

Hart explicó que su decisión de no responderle está relacionada con el vínculo que mantiene con la familia de su expareja.

“Por respeto a Alejandra, que si bien no tenemos una relación de amistad y nada, dentro de lo normal siempre se ha referido bien a mí y no hemos tenido ningún tipo de conflicto; por respeto a su papá, que lo veo mucho en las carreras; por respeto a su hermano Dereck, con quien también lo veo y le he prestado cosas; por respeto a su familia, voy a preferir no decir nada”, manifestó.

Sobre su relación con Sergio durante el tiempo que estuvo con Alejandra, Hart indicó que no existió mucha cercanía entre ambos y que tenía mayor afinidad con Derek Baigorria.

“Sergio nunca estuvo muy presente en mi relación con Alejandra. Creo que mucha más afinidad tenía con Derek, que ha sido aficionado a los autos, más cosas en común”, comentó.

Luego continuó con: “sus razones tendrá, sus motivos, no lo sé, no me interesa tampoco. Nunca fue importante, para mí es como leer a un hater más”.

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