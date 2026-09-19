La Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó al juez Richard Concepción Carhuancho por una falta disciplinaria relacionada con la demora en la notificación de una resolución de prisión preventiva y en la tramitación de la apelación presentada por el abogado Mateo Castañeda, investigado en el caso “Los Waykis en la Sombra”.

La decisión fue aprobada por mayoría. La ponencia estuvo a cargo de la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, y recibió los votos favorables de Cayo Galindo, Rafael Ruiz Hidalgo, Germán Serkovic y Cabrera. El consejero Jaime de la Puente Parodi votó en contra de la destitución.

El caso se originó luego de que el Tribunal Constitucional determinara que hubo una demora en el trámite de la apelación de Castañeda contra la prisión preventiva dictada el 22 de noviembre de 2024.

La resolución fue notificada el 4 de diciembre y el recurso fue concedido y elevado a la instancia superior el 16 de diciembre. El TC consideró que el retraso afectó los derechos a la defensa y a la pluralidad de instancia.

Durante el procedimiento disciplinario, la defensa de Concepción Carhuancho alegó, entre otros argumentos, la carga laboral del juzgado y sostuvo que una queja por los mismos hechos había sido archivada por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.

La JNJ rechazó estos argumentos y concluyó que correspondía atribuir responsabilidad disciplinaria al magistrado.

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